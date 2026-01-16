Confirmado por un estudio: A Coruña es una de las ciudades más habladoras (y cotillas) de España

La idea de "cotilleo" puede sonar negativa, pero en realidad abarca una amplia variedad de conversaciones cotidianas, muchas de las cuales son inofensivas e incluso pueden cumplir funciones sociales y emocionales beneficiosas.

Además de ser ampliamente considerada como una de las ciudades más bonitas de España, A Coruña es también uno de los municipios más habladores (y cotillas) del país. Así lo ha confirmado Unobravo en base a los resultados obtenidos en el Índice de ciudades más habladoras.

A Coruña, la octava ciudad más cotilla de España

Los españoles pasan más de 57 horas al año cotilleando, lo que equivale a más de dos días completos hablando de trabajo , familias o famosos. No obstante, en A Coruña el número de horas se eleva hasta las 75, lo que la convierte en la octava ciudad española más cotilla del país.

El Índice de ciudades más habladoras de Unobravo clasifica los 23 municipios más grandes del país según las horas que sus residentes dedican a la conversación social. A Coruña se sitúa en la octava posición, con los coruñeses dedicando 75 horas al año al cotilleo.

Los habitantes de la ciudad herculina dedican una media de 374 minutos al mes al cotilleo, lo que supone 4.490 minutos al año, unas 75 horas, cifra que equivale a 3,1 días.

A nivel nacional, Sevilla ocupa el primer puesto, con 99 horas al año dedicadas al cotilleo. Madrid le sigue de cerca con 97 horas, mientras que Valencia, Oviedo y Móstoles completan el top 5, con 96, 93 y 91 horas, respectivamente.

En el extremo más tranquilo del ranking se encuentran Bilbao, Vigo y Córdoba, donde los residentes dedican poco más de dos días al año de cotilleo, unas 43 a 44 horas anuales.

Temas de cotilleo más comentados en España

El tema de cotilleo más popular son las relaciones laborales, comentadas por el 68% de los encuestados. A esto le siguen noticias de famosos (51%), conflictos familiares (52%) y ascensos o despidos de compañeros (56%).

La mayoría del cotilleo ocurre dentro de relaciones de confianza. "Los amigos íntimos (39%) y las parejas (37%) son los confidentes más habituales, seguidos de los hermanos (25%), los grupos amplios de amistades (22%) y los padres (18%)", informa Unobravo en una nota de prensa.

El lugar de trabajo es otro de los entornos donde el cotilleo es más habitual, y sus efectos son mixtos. "El 53% de las personas empleadas afirma que el cotilleo genera tensión o conflicto, y el 49% cree que perjudica la productividad. Al mismo tiempo, el 38% siente que mejora la comunicación".

Los sectores donde el cotilleo es más común incluyen el comercio y las ventas (58%), la educación (51%), las finanzas, la ingeniería, el marketing y la hostelería (48%). Por el contrario, es menos habitual en las artes creativas y en las profesiones jurídicas (35%).