Luis Zahera (59), sobre su infancia con 4 hermanas: "Si el mundo lo gobernasen las mujeres sería diferente"

Luis Zahera en el programa de 'En compañía', de la televisión de Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha Media

El gallego Luis Zahera atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, no porque su trayectoria anterior haya sido menor, sino porque actualmente vive una etapa imparable. Entre estrenos de series de gran éxito, películas que dan mucho que hablar y su monólogo Chungo, con el que gira dentro y fuera de España, el actor continúa cosechando triunfos.

Ha visitado el programa En compañía, presentado por Ramón García y Gloria Santoro en la televisión pública de Castilla-La Mancha. Zahera acudió con motivo de su actuación en Toledo, donde presentaba su monólogo, con el que llena teatros allá donde actúa. Durante su breve paso, el actor recordó momentos personales y profesionales que han marcado su vida.

La importancia de la familia en la vida de Luis Zahera

Luis Zahera fue uno de los invitados más destacados del programa En compañía, conducido por Ramón García y Gloria Santoro. El actor acudió al espacio para hablar de Chungo, su monólogo de comedia, un espectáculo muy personal en el que se muestra tal y como es, con sus defectos y sus virtudes.

Cada una de las funciones de Chungo es distinta, ya que siempre incorpora y elimina algunas partes, lo que convierte cada representación en una experiencia única para el público.

En esta etapa del monólogo, el actor habla más de su madre que de su padre, una decisión tomada "por petición de sus hermanas". Precisamente, la familia tiene un peso fundamental en su vida y en su discurso.

Antes de dedicarse a la interpretación, Zahera viajó a Nueva York: "Mis 2 abuelos habían emigrado y sentía curiosidad. Era mal estudiante. Por probar. Por vivir. Y la verdad es que me sentó muy bien. Aprendí a buscarme la vida", comentó en el programa.

Durante su estancia en la ciudad durante los años 1990 y 1991, trabajó como albañil y llegó a participar en la "demolición de la planta 62 de Colgate en las Torres Gemelas", apunta.

Gloria Santoro quiso saber cómo le habían influido sus cuatro hermanas, que aún siguen muy presentes en su vida. Zahera respondió convencido: "Yo creo que para bien. Mi casa era un matriarcado bastante poderoso".

Recordó con humor cuando su madre le decía: "En esta casa se hace lo que dicen tus hermanas", y añadió que esa educación le ayudó mucho. "Estoy convencido de que deberían gobernar el mundo las mujeres. Si las mujeres gobernasen el mundo sería distinto, y probablemente sería mejor", sentenció.

El actor no tiene pareja. Uno de los motivos es la cantidad de trabajo que tiene, pues reconoce que le cuesta decir que no: "No me da la vida, tengo que plantearme seriamente parar un poco porque se me fue de las manos". Incluso, bromea con los comentarios de sus hermanas: "Me dicen que parezco el tío Gilito haciendo caja".

Por ello, el programa se propuso buscarle pareja, una tarea en la que cuentan con la experiencia de más de 2.000 programas ayudando a encontrar el amor.