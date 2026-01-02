Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, viernes 2 de enero

A Coruña recibe este viernes la primera de las visitas programadas de los Reyes Magos. Los más pequeños podrán entregarles en mano sus cartas a Sus Majestades de Oriente, que celebrarán su tradicional cabalgata el próximo 5 de enero por la tarde.

Más allá de las visitas de los Reyes Magos, A Coruña contará con diversas actividades navideñas. La Pop Up de Zara sigue siendo un polo de atracción con sus cuidadosos detalles, mientras que las atracciones de los Jardines de Méndez Núñez hacen las delicias de niños y niñas estas vacaciones.

Visitas de los Reyes Magos

Sus Majestades los Reyes de Oriente estarán este viernes en A Coruña. Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán varios puntos de la ciudad para recoger las cartas de los más pequeños, que esperan con ansia su visita durante la noche del 5 al 6 de enero. Estos son los sitios y horarios en los que visitar a los Reyes Magos este 2 de enero:

Centros cívicos 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita 16:30 horas - Centro cívico Os Rosales 17:00 horas - Bibliotecas Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto 17:30 horas - Centro cívico Novoboandanza

Marineda City : de 17:00 a 21:00 horas

: Centro Comercial Cuatro Caminos : de 17:00 a 20:00 horas

: Centro Comercial Los Rosales: d e 17:30 a 19:30 horas

Actividades para niños y niñas

A Casa dos Xoguetes celebra este martes varias actividades para los más pequeños. Así, a las 15:00 horas se celebrará un Bingo de Navidad, mientras que la creación de Postales de Reyes comenzará a las 15:15 horas en el caso de niños y niñas de 4 y 5 años y a las 16:55 horas en los de 9 y 10 años. A las 17:45 horas habrá un cuentacuentos

Pop Up navideña en Zara

La pop up navideña de Zara, ubicada en la calle Compostela, cumplecinco años como una actividad más de la ciuda den esta época. Un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos, recibe a los visitantes, que pueden ver en la planta baja una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Luces de Navidad

Alrededor de tres millones de luces LED y 500 arcos ilumnan A Coruña esta Navidad, adornando la ciudad de cristal y llenándola de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que se extienden a los barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita permanecerá abierto hasta este viernes, aunque lo hará con menos puestos de lo previsto debido a los problemas que surgieron alrededor de la instalación desde su inicio.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año. Hoy es su último día de apertura al público.

Atracciones en los Jardines de Méndez Núñez

Las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez son uno de los puntos favoritos de los más pequeños esta Navidad. Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Pista de hielo

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada que gusta tanto a mayores como a pequeños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 23:00 horas. El 6 de enero abrirá de 18:00 a 23:00 horas.

Exposición de la Fundación MOP

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026. La muestra se centran en Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: