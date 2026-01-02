Ofrecido por:
Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, viernes 2 de enero
La Navidad va llegando a su fin, pero antes queda una de las visitas más esperadas del año: la de los Reyes Magos, que hoy ya se dejarán ver por la ciudad herculina
Podría interesarte: La Navidad 2025 en A Coruña tendrá más de 300 actividades: consulta la programación completa
A Coruña recibe este viernes la primera de las visitas programadas de los Reyes Magos. Los más pequeños podrán entregarles en mano sus cartas a Sus Majestades de Oriente, que celebrarán su tradicional cabalgata el próximo 5 de enero por la tarde.
Más allá de las visitas de los Reyes Magos, A Coruña contará con diversas actividades navideñas. La Pop Up de Zara sigue siendo un polo de atracción con sus cuidadosos detalles, mientras que las atracciones de los Jardines de Méndez Núñez hacen las delicias de niños y niñas estas vacaciones.
Visitas de los Reyes Magos
Sus Majestades los Reyes de Oriente estarán este viernes en A Coruña. Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán varios puntos de la ciudad para recoger las cartas de los más pequeños, que esperan con ansia su visita durante la noche del 5 al 6 de enero. Estos son los sitios y horarios en los que visitar a los Reyes Magos este 2 de enero:
- Centros cívicos
- 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita
- 16:30 horas - Centro cívico Os Rosales
- 17:00 horas - Bibliotecas Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto
- 17:30 horas - Centro cívico Novoboandanza
- Marineda City: de 17:00 a 21:00 horas
- Centro Comercial Cuatro Caminos: de 17:00 a 20:00 horas
- Centro Comercial Los Rosales: de 17:30 a 19:30 horas
Actividades para niños y niñas
A Casa dos Xoguetes celebra este martes varias actividades para los más pequeños. Así, a las 15:00 horas se celebrará un Bingo de Navidad, mientras que la creación de Postales de Reyes comenzará a las 15:15 horas en el caso de niños y niñas de 4 y 5 años y a las 16:55 horas en los de 9 y 10 años. A las 17:45 horas habrá un cuentacuentos
Pop Up navideña en Zara
La pop up navideña de Zara, ubicada en la calle Compostela, cumplecinco años como una actividad más de la ciuda den esta época. Un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos, recibe a los visitantes, que pueden ver en la planta baja una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.
Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.
Luces de Navidad
Alrededor de tres millones de luces LED y 500 arcos ilumnan A Coruña esta Navidad, adornando la ciudad de cristal y llenándola de la magia que caracteriza la época navideña.
En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:
- La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías
- Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga
- Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente
- Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la plaza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle
- Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina
- La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor
A todas estas estructuras luminosas se suman las luces colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que se extienden a los barrios que rodean el centro herculino.
Mercado de Navidad
El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita permanecerá abierto hasta este viernes, aunque lo hará con menos puestos de lo previsto debido a los problemas que surgieron alrededor de la instalación desde su inicio.
Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año. Hoy es su último día de apertura al público.
Atracciones en los Jardines de Méndez Núñez
- El tiovivo de A Coruña abrirá este día en los Jardines de Méndez Núñez: así son sus horarios en Navidad
Las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez son uno de los puntos favoritos de los más pequeños esta Navidad. Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.
Pista de hielo
La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada que gusta tanto a mayores como a pequeños.
Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 23:00 horas. El 6 de enero abrirá de 18:00 a 23:00 horas.
Exposición de la Fundación MOP
La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026. La muestra se centran en Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época.
Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.
La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son:
- Lunes a jueves - De 10:00 a 20:00 horas
- Viernes - De 10:00 a 21:00 horas
- Sábados y domingos - De 11:00 a 21:00 horas