La residencia Torrente Ballester de A Coruña se adelanta y despide 2025 con una gran fiesta

Personas usuarias, familiares y personal de la residencia de mayores Torrente Ballester de A Coruña se han adelantado a la despedida del 2025 y este martes han comido las 12 uvas al son de las campanadas. Una tradición que cumple tres años en este centro público de titularidad autonómica.

El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, asistió al evento y aprovechó para trasladar a todos los mejores deseos para el próximo año. Acevedo señaló que las residencias de mayores son el segundo hogar de los usuarios que deciden ser atendidos en estos recursos específicos bajo el cuidado de profesionales cualificados que pueden dar respuesta a sus necesidades.

Así, el representante de la Xunta destacó la importancia de impulsar actividades como la celebrada este martes en el centro. Una bonita forma de adelantarse al 31 de diciembre en compañía de sus familias y del personal que los cuida.