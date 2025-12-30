'Reinventio' aterriza en A Coruña este fin de semana con una doble función en el Teatro Colón

A Coruña acoge este fin de semana dos funciones de Reinventio, presentado hoy en el Teatro Colón. El espectáculo aterrizará en la ciudad herculina transformado por el diálogo constante que mantuvo con el público en las diferentes ciudades por las que ya ha pasado: el montaje fue abriendo nuevas respiraciones y matices, profundizando en una relación creciente con los espectadores.

La urbe coruñesa se convierte el 3 y el 4 de enero de 2026 en una de las citas decisivas de este camino, un lugar donde la creación se muestra ya plena, viva y en transformación continua. Con el paso de las funciones, la dimensión emocional del espectáculo fue tomando cada vez más protagonismo.

Reinventio incorporó en cada ciudad una lectura distinta, una forma nueva de ser recibida, y muchas personas describen la experiencia como una oportunidad para reconectar con la ilusión. Esa respuesta, que se intensificó con el tiempo, confirma que la propuesta no solo funciona como montaje artístico, sino como encuentro sensitivo capaz de activar una emoción íntima en el público.

El ilusionista Martín Varela, creador de Reinventio, este tramo final simboliza algo fundamental: la manera en la que el espectáculo ha ido encontrando nuevas capas y matices a medida que avanzaba la gira, revelando pequeños detalles que solo aparecen cuando el espectáculo se encuentra con públicos distintos.

"Lo que más nos conmociona es que mucha gente describe Reinventio como un lugar a lo que volver, no solo como un espectáculo. A Coruña es una de las citas más especiales de la gira por la manera en que aquí se vive el que proponemos", señala Martín Varela.

Cartel de 'Reinventio' en A Coruña. Cedida

El montaje se estructura en cuatro actos y cerca de 25 números, que dibujan un viaje emocional entre la oscuridad y la luz. Magia, circo y danza conviven aquí no como disciplinas separadas, sino como un lenguaje común que se manifiesta a través del cuerpo, del movimiento y de la ilusión. Cada escena está concebida como parte de un relato que se sostiene tanto en el impacto visual como en la sensibilidad interpretativa.

Esta identidad se completa con una grandeza técnica de alta precisión, en la que iluminación, sonido, vídeo, escenografía, tramoya y efectos de gran formato funcionan como un engranaje único. Thinking Up Events adapta cada detalle al teatro que visita, convirtiendo cada función en un ejercicio de artesanía escénica.

Así, desapariciones, apariciones, números aéreos de riesgo y momentos de suspensión capilar conviven en un dispositivo que requiere sincronización absoluta entre el cuerpo y la maquinaria. A lo largo de sus 90 minutos sin descanso, Reinventio construye un viaje simbólico que dialoga con el espíritu del Camino de Santiago, entendido como tránsito, búsqueda y capacidad de transformación personal.

Las entradas, a la venta

Las funciones en A Coruña son los días 3 y 4 en el Teatro Colón, donde ha sido presentado este martes por la mañana. La gira del espectáculo terminará en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, el 17 de enero.

Las entradas para disfrutar de este espectáculo ya están a la venta a través de www.reinventio.gal e www.ataquilla.com. El coste de las localidades es de entre 15 y 25 euros más gastos de gestión, según el recinto y la ciudad en la que se celebre la función.

Espectáculo de 'Inventio'. Ismael Miján

Este espectáculo gallego de gran formato ha sido elaborado en el país y pensado para recuperar la fuerza de la emoción compartida. Reinventio cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia y celebra el instante en el que la magia vuelve a significar algo real.