Un experto en alimentación lo confirma: "La dieta 70/25/5 te permite cuidar tu salud y disfrutar de la comida"

Un médico divulgador gallego presenta cuáles son los alimentos para conseguir una dieta que aporta 70% salud, 25% equilibrio y 5% felicidad

Publicada

Muchas personas han intentado ponerse a dieta en varias ocasiones sin conseguir mantenerla en el tiempo. Esto suele deberse a que muchas dietas son demasiado estrictas y, por lo tanto, muy difíciles de sostener a largo plazo. Lo ideal es encontrar un equilibrio que permita darse un capricho de vez en cuando y, sobre todo, disfrutar siempre de la comida.

Manuel Viso es un médico gallego que utiliza sus redes sociales para divulgar información de gran valor sobre distintos aspectos del día a día que nos ayudan a mantener una vida saludable. A través de su contenido, acerca la medicina a la ciudadanía y nos enseña sobre alimentación, productos de higiene y otros hábitos beneficiosos para la salud.

"70% salud, 25% equilibrio y 5% felicidad"

Cuidar la alimentación no tiene por qué implicar sacrificios extremos ni dietas imposibles de mantener. Esa es la idea central de la dieta 70/25/5 que plantea Manuel Viso. Un enfoque nutricional sencillo, flexible y basado en la evidencia científica que propone una manera realista de comer bien a largo plazo. El doctor lo explica como una herramienta pensada para mejorar la salud sin sufrir y disfrutar de la comida.

Viso lo resume de forma clara: "Es aquella dieta que sí que vas a poder mantener a lo largo del tiempo. Simple, científica y sí, funciona". El planteamiento se basa en distribuir la alimentación diaria en tres grandes bloques que buscan equilibrio y bienestar.

El 70% de la dieta debe estar compuesto por alimentos de origen vegetal: frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos y aceite de oliva virgen extra. "La ciencia lo dice: cuantos más vegetales, menos riesgo cardiovascular, mejor control del peso y más energía real".

Este grupo aporta fibra, vitaminas, minerales y grasas saludables, fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo y la prevención de enfermedades.

El 25% corresponde a hidratos de carbono complejos, y proteínas de calidad, como lácteos, pescado, huevos, carne y cereales integrales. Este bloque es clave: "Mantienen la masa muscular, aportan minerales clave y estabilizan tu energía para que aguantes el día sin bajones", explica Viso.

La gran diferencia está en el 5% restante, reservado para "esos pequeños caprichos que hacen que comer sea un placer, como chocolate, galletas, helados, un trozo de pastel o tu snack favorito". Y añade: "La flexibilidad también es salud. Ese pequeño placer que te ayudará a seguir, que quita antojos y que permite una mejor adherencia a la dieta a largo plazo".

Para Viso, el éxito de este modelo reside en su filosofía: "70% salud, 25% equilibrio y 5% felicidad, porque el éxito no está en la perfección, está en el equilibrio, en cuidarte pero también en disfrutar".

Así, la dieta 70/25/5 no busca prohibir, sino educar y fomentar una relación positiva con la comida, demostrando que una alimentación saludable puede ser compatible con el placer y la vida real. En definitiva, "la dieta 70/25/5 es un enfoque simple y realista para cuidar tu salud mientras disfrutas de la comida", sentencia Manuel Viso.