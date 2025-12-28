¿Dónde y cuándo entregarles la carta a los Reyes Magos en A Coruña esta Navidad 2025?

La Navidad avanza, pero no es hasta su fin cuando llega uno de los días más esperados por los pequeños de la casa: la visita de los Reyes Magos. Sus Majestades de Oriente ya han comenzado a recibir y clasificar las cartas de los niños y niñas de A Coruña para preparar los regalos, aunque antes pasarán por la ciudad herculina para conocerlos en persona.

Con la llegada de las vacaciones, son muchas las actividades que se pueden disfrutar en A Coruña: desde las atracciones de los Jardines de Méndez Núñez hasta las organizadas por el ayuntamiento. Una amplia gama que se combina con la ilusión de poder ver a Melchor, Gaspar y Baltasar para entregarles la carta con los deseos para la mágica noche del 5 al 6 de enero.

Y como no podía ser de otra forma, los Reyes Magos han hecho un hueco en su agenda para visitar la ciudad herculina. Los niños y niñas de la ciudad podrán verlos en persona en las jornadas previas a la Cabalgata de Reyes, que comenzará a las 17:00 horas y terminará en María Pita.

Centros cívicos

Los Reyes Magos recorrerán las calles de A Coruña el lunes 5 de enero a bordo de unas espectaculares carrozas y acompañados por una comitiva que esta Navidad estará inspirada en el eclipse solar que podrá verse en agosto del próximo año. Una lluvia de caramelos (más de 5.000 kilos) caerá sobre los más pequeños de la casa desde las 17:00 horas, aunque antes será posible ver a Sus Majestades de Oriente en los siguientes lugares y horarios:

Viernes, 2 de enero 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita 16:30 horas - Centro cívico Os Rosales 17:00 horas - Bibliotecas Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto 17:30 horas - Centro cívico Novoboandanza

Sábado, 3 de enero De 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita 16:30 horas - Centro cívico Os Mallos 17:00 horas - Asociaciones vecinales O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens 18:30 horas - Centro cívico Novo Mesoiro

Domingo, 4 de enero De 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita 16:30 horas - Centro cívico Cidade Vella 17:00 horas - Asociaciones vecinales Nostián, Barrio das Flores y Mesoiro y Vío 17:30 horas - Centro cívico San Pedro de Visma



Los más pequeños, además, podrán disfrutar durante sus vacaciones de una amplia programación pensada para ellos. Y es que A Casa dos Xoguetes acoge una gran variedad de talleres como la creación de portalápices con materiales reciclados o de adornos de Navidad sostenibles, así como un bingo navideño. Los Escape Room o los cuentacuentos tampoco faltarán en este espacio que se llenará de magia en las próximas semanas.

Marineda City

Melchor, Gaspar y Baltasar también visitarán el centro comercial Marineda City, que ha inaugurado recientemente su ampliación. Sus Majestades de Oriente harán una parada en el centro comercial para conocer de cerca los deseos de los más pequeños los siguientes días de enero de 2026:

2, 3 y 4 de enero de 17:00 a 21:00 horas

Además, la sala amigable (sala Riazor, planta 2) abrirá en colaboración con ENKI y la Federación de Asociación de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) del 2 al 4 de enero. Así, los niños con necesidades especiales podrán conocer a los Reyes Magos y entregarles sus cartas de 17:00 a 18:00 horas. El día 3 de 17:00 a 21:00 horas habrá servicio de intérprete de signos.

Marineda City también ha programado una amplia oferta a lo largo de las próximas semanas que incluye Mundo Ocio en la plaza exterior y unas pre-campanadas que contarán con Siamiss DJ y sus bailarines, así como con Los Wawies. La plaza Emilia Pardo Bazán (planta baja frente a Zara) acogerá 15 shows de teatro, magia y circo pensados para disfrutar en familia hasta el 30 diciembre, a las 17:00 horas.

Centro Comercial Cuatro Caminos

Un Paje Real acompañará los días 2, 3 y 4 de enero a uno de los Reyes Magos en el Centro Comercial Cuatro Caminos. Los más pequeños podrán entregarles sus cartas y hacerse una foto con ellos los siguientes días:

2, 3 y 4 de enero - De 17:00 a 20:00 horas

Los niños y niñas de A Coruña, además, podrán disfrutar del 22 al 31 de diciembre en este espacio de diferentes talleres infantiles gratuitos en los que la creatividad y la diversión son los protagonistas. También habrá varios eventos: un cuentacuentos navideño el 21 de diciembre, una fiesta infantil de fin de año el día 28 y juegos con personajes animados el 4 de enero.

El carrusel navideño. La banda sonora de nuestra Navidad será los días 16 y 21 de diciembre y 2 de enero a partir de las 18:00 horas. Y para pequeños y mayores, los elfos de la suerte repartirán tarjetas-regalo a los clientes que realicen sus compras los días 22 y 23 de diciembre entre las 18:30 y las 19:30 horas.

Centro Comercial Los Rosales

Una parada que tampoco se quieren perder los Reyes Magos es el Centro Comercial Os Rosales, a donde acudirán acompañados por un Paje Real. Así, será posible verlos en la planta baja los siguientes días:

2, 3 y 4 de enero - De 17:30 a 19:30 horas

Os Rosales también cuenta con una amplia programación navideña. El 26 de diciembre con una gran fiesta infantil de fin de año desde las 17:30 horas, así como con un espectáculo de magia y las campanadas para los más pequeños. El club infantil continuará con talleres a finales de diciembre y principios de enero, cuando los protagonistas serán los Reyes Magos.