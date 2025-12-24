Narón (A Coruña) se convertirá en capital de la danza urbana con el GalUrban Dance Camp 2025 Cedida

Narón se convertirá a finales de diciembre en uno de los principales puntos de encuentro de la danza urbana en Galicia con la celebración del GalUrban Dance Camp 2025, un evento de formación en danza urbana que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de diciembre en el Pabellón de A Gándara.

Durante tres jornadas intensivas, el campamento reunirá a bailarines y profesionales llegados de toda Galicia y de distintas partes de España, consolidando a Narón y a la comarca de Ferrolterra como un referente cultural y formativo dentro de la escena urbana.

El GalUrban Dance Camp 2025 contará con un elenco de 13 formadores de primer nivel, todos ellos profesionales en activo dentro de la industria de la danza y el espectáculo, con experiencia en grandes escenarios, giras y producciones de ámbito nacional e internacional.

Entre los nombres destacados del cartel se encuentra Júlia Pericas, bailarina y coreógrafa española que actualmente forma parte del equipo artístico de Karol G, participando en coreografías y shows internacionales. Su presencia aporta una visión directa del funcionamiento de las grandes producciones musicales y refuerza el carácter profesional del evento.

Junto a ella, estarán Marshall, bailarín vinculado a giras y producciones de Aitana, con una sólida trayectoria dentro del circuito profesional del pop nacional y, Sam Vázquez, bailarín que ha formado parte de proyectos escénicos y giras de Rosalía, una de las artistas españolas con mayor proyección internacional.

El evento está concebido como una experiencia formativa integral en danza urbana, con una amplia diversidad de estilos, técnicas y enfoques coreográficos, permitiendo a los participantes ampliar su registro, mejorar su versatilidad y profundizar en distintos lenguajes del movimiento.

Todavía hay entradas disponibles para las siguientes modalidades: Full Pass, que permite el acceso completo a todas las clases y actividades durante los tres días y; Day Pass, que ofrece acceso por día individual (26, 27 o 28 de diciembre). Desde la organización recuerdan que las plazas son limitadas por sesión.