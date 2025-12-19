La baliza V16, presente en la carta a Papá Noel y los Reyes Magos en A Coruña: "No tenemos casi stock"

Más allá de que la DGT permita mayor o menor flexibilidad, a partir del 1 de enero todos los coches deberán portar de forma obligatoria la baliza V-16, que permite señalizar su posición en caso de accidente o percance en la carretera sin salir del vehículo y prescindir de los triángulos obligatorios, en una medida pionera pero polémica.

Papá Noel va a ser uno de los repartidores de balizas más conocidos para los coruñeses, que han aprovechado que llega en la noche del 24 al 25 de diciembre, una semana antes de su obligatoriedad, para meter en la carta a este producto, cuya demanda no ha dejado de crecer en las últimas semanas.

Reponiendo semanalmente y con lista de espera

"La demanda es muy amplia y supera todas las expectativas. Estábamos vendiendo en torno a 50 o 60 cada semana pero es que no tenemos casi stock y el proveedor no da repuesto por lo que estamos en cerca de 10 o 15 semanales" explica Antonio desde Movilquick en conversación con Quincemil, que luce una baliza en su escaparate.

Este establecimiento tiene lista de espera en la actualidad: "El siguiente pedido ya está reservado casi al completo", confirman.

Durante estas semanas, han detectado un flujo amplio de demanda no solo por su obligatoriedad, sino para introducir dentro de los regalos de final de año.

"Vienen padres para comprarlo para sus hijos, abuelos para sus nietos, e incluso pandillas de amigos", confirma.

Sobre como se están reponiendo las existencias, Antonio comenta que su proveedor lo está haciendo en contenedores y, ni así, es capaz de cumplir con todos los pedidos. "Haremos lo posible por poder servirlas pero es difícil", sentenció.

Una tendencia que notan en Ferretería La Palloza

Otro de los establecimientos que detectan esta tendencia es Ferretería La Palloza, en la calle Concepción Arenal. "Se está vendiendo mucho, más allá de que sea obligatoria pronto, también como regalo de Navidad, no en todos los casos pero sí hemos notado esa inquietud" explica Esmeralda Pereira en conversación con Quincemil.

Pereira reconoce que hay un repunte en las últimas semanas e incluso en los últimos días, muchos de ellos enfocados ya a la lista de Papá Noel, donde tiene pinta de convertirse en un imprescindible.

Mucha demanda en Ferretería Araujo

Desde Ferretería Araujo también confirman esta tendencia. La baliza es una de las palabras que más escuchan a la hora de atender a los clientes.

"Es uno de los productos que más se ha vendido en los últimos días. Es obligatoria pronto y la gente lo sabe, pero sí notamos que se incorpora a la lista de productos para regalar", comentan en conversación con Quincemil.

Sea como fuere, la baliza es uno de los productos que el hombre de rojo dejará debajo de los árboles. Si no, habrá oportunidad de pedírsela a los Reyes Magos, a riesgo de que durante cinco días pueda incumplirse la normativa.