Planes para hacer este fin de semana en Santiago de Compostela: Mercado da Estrela, La Paloma y más

Mercado da Estrela, La Paloma y más: Planes que hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

Entre los grandes conciertos de este fin de semana en Santiago de Compostela podemos destacar dos grandes grupos del panorama musical español: La Paloma y Morgan, a los que se suma el espectáculo musical Gipsy Kings by André Reyes.

Por otro lado, llegará uno de los eventos más esperados de las Navidades en la ciudad compostelana: el Mercado da Estrela, que este año llega con un gran repertorio de actividades para todo tipo de público y actuaciones musicales de Triángulo de Amor Bizarro, IGMIG, Saibrán y muchos más.

Conciertos del fin de semana

El gran concierto de este fin de semana vendrá de la mano del grupo de La Paloma

La capital compostelana vuelve a acoger, una vez más, varios conciertos de grupos y solistas que no dejarán indiferente a nadie. Algunos de los nombres más destacados de estos días son La Paloma, Morgan y Gipsy Kings by André Reyes.

¿Cuáles de ellos tienes ya apuntados en tu agenda?

El viernes 19 a las 21:00 horas podremos disfrutar en la Sala Capitol de la única parada de La Paloma en Galicia. Interpretarán los temas de su nuevo y exitoso álbum, Un golpe de suerte, en una sala que ya ha agotado todas las entradas.

Al día siguiente, sábado 20, a las 21:00 horas vuelve el grupo Morgan a la Sala Capitol para presentar su nuevo proyecto, Hotel Morgan, como parte del ciclo de conciertos InterModal 2025 de la capital compostelana.

El mismo día, sábado 20, también podremos disfrutar a las 21:00 horas de El Jose en la sala Malatesta. El artista, conocido por su presencia en Microjachís o La Banda de Trapo, inicia su andadura de solista con su proyecto El Jose XD, presentando su disco Seguro de ná.

El domingo 21 a las 20:00 horas podremos disfrutar de un concierto inédito de André Reyes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, donde presentará su espectáculo GIPSY KINGS en compañía de su familia.

Espectáculo de Álex O'Dogherty - Palabras mayores

La cita de humor de este fin de semana vendrá de la mano de Álex O'Dogherty

El viernes 19 a las 20:30 horas llega el cómico Álex O'Dogherty al Auditorio Abanca de la capital compostelana.

Con su espectáculo de humor Palabras Mayores, O'Dogherty pasará por chistes inapropiados, discursos ridículos y hasta un breve concierto de rap. Si te preguntas cómo es posible que pueda hacer funcionar esto, te invitamos a asistir a su show del viernes.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 13,80 euros.

Cantar a Nación 2025 - Concierto de O Coro da Ra y De Ninghures

Este fin de semana se podrá celebrar el estreno del Himno Gallego junto a De Ninghures y O Coro da Ra

El día de mañana, viernes 19, el Teatro Principal presentará la iniciativa Cantar a Nación a las 20:00 horas, que conmemora el estreno institucional del himno gallego, un evento que tuvo lugar el20 de diciembre del año 1907.

En esta nueva edición del 2025, los protagonistas de esta velada musical serán O Coro da Ra y De Ninghures, quienes se presentarán en el teatro para dar un gran espectáculo gratuito que será presentado por el músico y escritor Xurxo Souto.

Mercado da Estrela

El Mercado da Estrela compostelán vuelve un año más para hacer de estas fechas algo inolvidable

El viernes 19, sábado 20 y domingo 21 regresa el Mercado da Estrela con su 14.ª edición, una ocasión ideal para los reencuentros, las compras navideñas y la ilusión de esta época tan mágica del año.

Este mercado anual celebra el talento artesanal gallego con un amplio repertorio de productos. Para hacer, un año más, de esta experiencia algo inolvidable también se podrá disfrutar de conciertos de música en directo, obradoiros, puestos de gastronomía y mucho más.

Las diferentes localizaciones y actividades:

Hospedería San Martín Pinario

Feria creativa de regalos gallegos de Navidad Piano mágico Espacio familiar y guardería ludoteca Obradoiros creativos y musiquitas



Plaza 8 de Marzo

Zona foodtruck con DJs

Plaza 8 de marzo y Corredor de Bonaval

Espacios A paisaxe que sabe Carpa con marcas artesanales y agroalimentarias y bus de dos pisos con showcookings



Plaza de Cervantes

Espacio estreleiro con juego de la oca gigante y empaquetando regalos

Pista cubierta del CX Don Bosco

Actuaciones en directo de: Triángulo de Amor Bizarro IGMIG Saibrán Montedapena Antela Mari Carme Sheila Patricia Zalomon Grass

Bingo estreleiro

Retrokaraoke

Juego de las cadeiras foliadeiras

III Apalpanoelada Motera

Las calles de Santiago de llenarán este fin de semana de Papás Noel en moto

El sábado 20 a partir de las 12:00 horas en la Plaza del Obradoiro dará inicio la 3.ª edición de la Apalpanoelada Motera, una gran reunión de Papás Noel que pintarán de color rojo y blanco las calles compostelanas.

Y este año, la Apalpanoelada Motera viene con más solidaridad que nunca, pues al final de la ruta se recogerán alimentos no perecederos para la cocina económica de Santiago, una iniciativa que busca hacer que nadie se quede sin qué comer durante estas Navidades.

El Rey Lirón - La Parodia

Cartel de la parodia 'El Rey Lirón', que será representada este mes en la capital compostelana

El sábado 20 a las 21:00 horas se podrá disfrutar en el Teatro La Salle del espectáculo de humor El Rey Lirón, un intento de imitar el show en directo de El Rey León, pero sin medios, dinero, artistas, cantantes o director.

Con esta parodia se homenajeará al público, invitándolo a subir al escenario y formar parte de esta representación. Una experiencia de lo más interactiva y divertida que no dejará a nadie indiferente.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 19,80 euros.

Carrera de Papá Noel

La carrera con espíritu más navideño tiene lugar durante estas Navidades

El domingo 21 llega hasta Santiago de Compostela la Carrera de Papá Noel, un divertido evento deportivo en el que podrá participar toda la familia. ¡No te olvides de venir con tu mejor disfraz navideño!

La carrera dará inicio a las 11:00 horas en el Centro Comercial Cancelas y la meta estará en la Plaza del Obradoiro.

Habrá dos modalidades diferentes: Papá Noel y Elfo. Los más pequeños podrán realizar el recorrido (4 kilómetros en total) de manera individual o en familia.

Programación de Navidad 2025

Más de un centenar de actividades para celebrar la Navidad en Santiago.

La Navidad es una de las épocas preferidas de los más pequeños y, en muchas ocasiones, también de los mayores. Santiago de Compostela ha preparado una amplia programación durante todo el mes en el que habrá mercados navideños, las visitas de los Reyes Magos o espacios en la Praza Roxa y la Alameda con actividades para todos los públicos y con la ruleta de juego 'Eu merco aquí' en la que se repartirán premios para aquellas personas que realicen una compra superior a cinco euros en el comercio local compostelano.

Los talleres para los más pequeños son también uno de los grandes alicientes de este mes, en el que será posible disfrutar de diversos conciertos de todo tipo. La programación completa puede consultarse en este enlace.

Mercado de Nadal

El emblemático Mercado de Navidad de Santiago de Compostela ha vuelto a instalarse para el público

El pasado 28 de noviembre se inauguró oficialmente el emblemático Mercado de Navidad de la ciudad compostelana. Al igual que anteriores años, se ha instalado en la calle de Carreira do Conde, un punto donde se podrá disfrutar de una gran variedad de actividades navideñas.

Los puestos del Mercado de Navidad ofrecerán a los visitantes una gran variedad de productos de decoración, alimentación, gourmet, artesanía y muchísimo más. ¡Pásate por aquí para descubrirlo!

Además, este año las instalaciones se extenderán hasta el Centro Comercial Área Central, donde también se podrán comprar productos de artesanía y otros regalos navideños.

Se podrá disfrutar hasta el 5 de enero. El horario correspondiente será de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas. La excepción serán los días 24 y 31, que será cuando el mercado solo esté abierto de 12:00 a 14:00 horas.

Belén tradicional de San Fiz de Solovio

El Belén tradicional de San Fiz de Solovio ya se puede visitar en la capital compostelana

Este gran belén tradicional, estrenado ya el mes pasado, se podrá disfrutar hasta el lunes 5 de enero.

Se trata de la obra del belenista José Uzal, quien ha colocado más de 500 figuras en un nacimiento que incluye piezas en movimiento y efectos especiales de iluminación y sonido.

Se podrá visitar de lunes a jueves de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los viernes, sábados, domingos y vacaciones escolares el horario cambiará de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.