Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, domingo 14 de diciembre, por la Navidad 2025

Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, domingo 13 de diciembre, por la Navidad 2025

Santiago de Compostela cierra una semana más de su programación de Navidad 2025 con actividades para todos los públicos en las que se podrán disfrutar este domingo, 14 de diciembre, de talleres, espectáculos de magia, música o teatro.

La tarde de hoy traerá de vuelta a la Carpa Roxa de Eh!...Domingo o también el espectáculo de Xosé A. Touriñán y David Perdomo. Para que no te pierdas ningún plan, en Quincemil te resumimos todos los que no te puedes perder en el día de hoy.

Luces de Navidad

Para las personas que prefieren pasar un domingo más calmado, pueden pasear por las calles del casco histórico de Compostela y contemplarlas adornadas con cientos de luces navideñas. Aquí te resumimos algunos puntos más emblemáticos de la ciudad que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa con su decena de puestos de Galicia de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet en los que podrás hacer tus compras navideñas.

Para los que no pueden vivir sin dulce, también pueden visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España.

Talleres infantiles

Para los más pequeños de la casa, este domingo podrán disfrutar de los talleres infantiles del Espacio infantil del Mercado de Nadal.

El primero, Tapón de arena, se celebrará a las 12:00 horas. Ya más a la tarde, a las 18:00 horas, será el turno del taller Boneco encordado. Ambos son de acceso libre hasta completar aforo y están dirigidos a menores de 4 años acompañados de una persona adulta.

Espectáculos

La Casa das Máquinas se convertirá en un espacio para disfrutar en familia con la actividad Xogos Vaidavai, de 11:00 a 13:00 horas.

A través de juegos, talleres y actividades participativas, se unen educación y ocio para vivir momentos únicos en los que cada niño puede experimentar, inventar y expresarse libremente. La entrada es libre hasta completar aforo.

A las 12:00 horas, la Carpa Roxa acogerá el espectáculo de magia del Mago Rafa, con entrada libre hasta completar la capacidad de la carpa.

A esa misma hora, pero en el Teatro Principal, se podrá disfrutar de la actuación de la Banda Municipial de Música de Santiago que presentará su concierto De Gershwin a Turina, un recorrido musical que une estilos y paisajes sonoros distintos.

El concierto contará con la participación del pianista Javier Ares Espiño y estará dirigido por Casiano Mouriño Maquieira.

Las entradas son gratuitas previa retirada en la Zona C o en compostelacultura.gal.

Amoriños, de Touriñán y David Perdomo

Xosé A. Touriñán y David Perdomo vuelven a juntarse con el espectáculo Amoriños, una obra de citas locas, pasiones imposibles y personajes que no deberían juntarse, pero se juntan igual. Un First Dates a la gallega, con un humor salvaje y mucho corazón.

Se podrá disfrutar de este espectáculo en el Auditorio de Galicia con doble sesión. La primera será a las 18:00 horas, y la segunda a las 20:30 horas. Las entradas ya están agotadas.

Eh!...Domingo

La música vuelve a la Carpa Roxa con una nueva actuación musical dentro de la actividad Eh!...Domingo, esta vez de la mano de Eva y Camilo a las 18:00 horas.

El conocido dúo hará las delicias de todas las personas que se acerquen hasta la Praza Roxa en donde el baile está asegurado en este concierto.