El Belén electrónico que atrae a 40.000 visitantes cada Navidad: cerca de 100 figuras y 53 años de historia

Galicia cuenta con belenes impresionantes y muy variados, que van desde los más artesanales hasta los de gran tamaño, destacando entre ellos el Belén electrónico de Begonte (Lugo), declarado de Interés Turístico de Galicia.

Un año más, desde hace ya 53 años, Begonte tiene listo su tradicional Belén electrónico para que miles de visitantes puedan disfrutarlo y llevarse un bonito recuerdo navideño de este pueblo lucense de alrededor de 3.000 habitantes.

Cerca de 100 figuras y 53 años de historia

Belén electrónico de Begonte Belén de Begonte

Cada año, entre 38.000 y 40.000 personas de todas las edades y lugares de Galicia visitan el Belén electrónico de Begonte. Para hablar de sus orígenes, nos tenemos que remontar a 1972, cuando fue fundado por José Domínguez Guizán y José Rodríguez Varela, este último hijo predilecto a título póstumo de Begonte.

Se dice que el Belén de Begonte tiene vida propia, y no es para menos: sus figuras están animadas electrónicamente, de modo que parecen moverse como si fueran reales.

Estas figuras animadas conforman conjuntamente una escena de Belén tradicional propio de Galicia, donde los labradores cultivan la tierra, los pastores atienden el ganado y los pescadores pescan.

El Belén electrónico de Begonte comenzó como una pequeña representación del Nacimiento de Jesús, pero con el tiempo ha ido creciendo. Hoy en día ocupa toda la planta baja del local donde se instala, y cada año experimenta una profunda transformación para sorprender a quienes lo visitan de manera recurrente.

Cada Navidad, Begonte se llena de espíritu festivo gracias a este Belén electrónico, que cuenta con alrededor de 100 figuras, entre las que no faltan la Virgen María, San José, el Niño Jesús y los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar.

Además, desde hace unos años, en la sala inmediata al Belén está montado el Museo del Belén, donde se van incorporando en cada edición las figuras, los edificios y los conjuntos animados que cada año van siendo renovados en la instalación.

Declarado de Interés Turístico de Galicia, el Belén electrónico de Begonte se encuentra en el Centro Cultural José Domínguez Guzmán y puede visitarse en distintos horarios a lo largo de la temporada navideña.

A continuación, te detallamos el horario completo:

Hasta el 19 de diciembre: sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas

sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas Del 20 de diciembre al 6 de enero: todos los días de la semana, de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas

todos los días de la semana, de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas Del 7 de enero al 31 de enero: de lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 horas, y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas

Para visitas colectivas, es necesario reservar previamente en el teléfono 610 907 206.