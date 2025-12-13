Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, sábado 13 de diciembre, por la Navidad 2025

Este sábado, 13 de diciembre, llega cargado de actividades para todos los públicos a Santiago de Compostela dentro de su programación de Navidad 2025, con talleres, conciertos, espectáculos de circo o de teatro.

Durante el día de hoy también habrá un espacio para el comercio local a través de la ruleta de regalos #EuMercoAquí que estará localizada en la Carpa Roxa de 17:00 a 20:00 horas, o hasta agotar existencias.

En ella pueden participar todas las personas mayores de 16 años que presenten un ticket de compra del pequeño comercio compostelano con un importe igual o superior a 5 euros, realizado entre el 7 y el 13 de diciembre. Cada ticket da derecho a una tirada de la ruleta que cuenta con casas con premio y con otras para seguir jugando.

Luces de Navidad

Para las personas que prefieren pasar la tarde o la noche de este sábado paseando, no hay mejor manera que hacerlo en las calles de Compostela. Aquí resumimos algunos puntos más emblemáticos de la ciudad decorados con cientos de luces navideñas que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continuará un día más con su decena de puestos de Galicia de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Los más golosos podrán visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España.

Talleres

Los talleres navideños vuelven un día más a la programación navideña de Santiago, con actividades para toda clase de público.

De 11:00 a 13:00 horas, el Centro Xove da Almáciga acogerá el taller Xabrón artesáns con aroma de invierno, dirigido a un público juvenil.

A las 12:00 horas será el turno del taller Anano natural en el Espacio infantil del Mercado de Nadal. Está dirigido a un público infantil, concretamente a niños y niñas menores de 4 años acompañados de una persona adulta.

Más a la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará el último taller del día. El Espacio infantil del Mercado de Nadal será de nuevo el escenario para la actividad Casiñas de Nada.

Espectáculos

Los espectáculos musicales, de teatro y de circo también tienen un hueco en la programación navideña de este sábado.

La Casa das Máquinas acogerá el espectáculo de circo Rogelio3. La fête de Dani Blanco. Un alegato sobre la importancia de cuidar las amistades y contra las guerras; una reflexión sobre la paciencia y, sobre todo, un circo que enseña los valores de las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que son nuestro verdadero tesoro.

La actividad, pensada para disfrutarla en familia, será a las 18:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

A las 20:30 horas llega alAuditorio de Galicia la obra de teatro Camino a la meca de Pentación Espectáculos. Inspirada en la figura real de Helen Martins, se trata de una conmovedora historia sobre la lucha de la libertad personal, la valentía de ser diferentes y la necesidad de encontrar luz hasta en tiempos de oscuridad.

Está dirigida por Claudio Tolcachir e interpretada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla, que ofrecen un intenso relato humano en el que la amistad, el amor y la rebeldía se entrelazan en un relato que invita a reflexionar sobre la autenticidad y el derecho a vivir segundo los propios deseos. Las entradas para el espectáculo ya están agotadas.

Finalmente, la portuguesa emmy CURL llega al Teatro Principal de Santiago de Compostela a las 20:30 horas para presentar su álbum Pastoral, un homenaje al patrimonio cultural del folclore portugués y una celebración del coraje y el amor en tiempos difíciles. Además, el proyecto ha sido reconocido con el Premio José Afonso 2025.

Las entradas son gratis previa retiración en la Zona C, en el despacho de billetes del Teatro Principal o en compostelacultura.gal.

Son Vermú

La música vuelve al Son Vermú que se celebra hoy en la Carpa Roxa a las 13:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Lo hará de la mano de la actuación del grupo tradicional Unto Vello. Sus integrantes, Bieito Pereira y Xabi Gómez, homenajean a las cantareiras y sus saberes en esta actuación que invita al baile y a la comunidad.

Sus piezas tienen arreglos musicales propios, y suman el acordeón a la sonoridad de la voz y de la percusión tradicional. En su primer año de trayectoria, estuvieron en premios como Youtubeira 2025 o Martin Códax en la categoría musical tradicional y ofrecieron más de 25 conciertos en lugares como la Sala Capitol o el Ponte Farruca.