Alumnado de Terapia Ocupacional en A Coruña adapta viviendas para personas con discapacidad

La Fundación ENKI, IKEA A Coruña y la Universidade da Coruña (UDC) han promovido la iniciativa "Hogares accesibles para todas las personas" en la que han participado el alumnado de segundo curso del Grao en Terapia Ocupacional da UDC. Los estudiantes han presentado esta mañana sus propuestas para las adaptaciones funcionales del hogar para tres casos reales de personas con discapacidad.

El alumnado aborda de esta forma desafíos reales y mejora la autonomía de las personas con diversidad funcional. "Es un orgullo un año más ver cómo a través de las alianzas logramos hacer esta sociedad más inclusiva", ha valorado el presidente de ENKI, Ángel López, que ha añadido: "A través del compromiso, en este caso de IKEA y del alumnado de la UDC, tenemos tres nuevas alternativas para facilitarle la vida a tres casos reales de discapacidad".

En esta ocasión, se trata de tres casos reales de adaptaciones funcionales de estancias de la vivienda de tres personas diferentes con discapacidad. La profesora de la UDC, Sara González, ha incidido en que gracias a actividades como esta los alumnos tienen la oportunidad de pasar de la teoría a la práctica y de tener contacto con situaciones reales, además de ser "una manera de poner al servicio de la sociedad su conocimiento desde ya".

Es la III edición de este proyecto impulsado por ENKI en el que se alía con la UDC y con IKEA. La iniciativa busca, además de promover la autonomía de personas con discapacidad, visibilizar que existen opciones sin la necesidad de acudir a recursos especializados. "Trabajando con IKEA descubrimos la potencialidad de algunos muebles y cómo sirven para cubrir diferentes necesidades en función de sus características, más allá de las principales que vemos a simple vista", ha explicado el presidente de ENKI.

Fuentes de Ikea se muestran "encantadas" de colaborar con ENKI y se proyectan en "poder seguir el año que viene con iniciativas de este tipo que permitan acercar las necesidades que existen para hacer esta sociedad más inclusiva, en concreto en el hogar".

Implicación con la sociedad inclusiva

La Fundación ENKI, en el marco del día de la discapacidad celebrado el 3 de diciembre, impulsó la iniciativa "Ponte en mi lugar". La entidad e IKEA promovieron varios retos en los que las personas debían ponerse en el lugar de personas con discapacidad y lograr pasarse del sofá a la cama, por ejemplo, o coger una percha desde una silla de ruedas.

"Con estas iniciativas buscamos que la sociedad se implique con la realidad diaria de una persona con discapacidad, que empieza en el hogar y en el que se encuentran muchos obstáculos", ha reconocido Ángel López.