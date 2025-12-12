Abre el Belén municipal de María Pita en A Coruña: así luce la nueva figura de Xoel López

El Belén Municipal de María Pita abrió esta tarde sus puertas y volvió a congregar a cientos de coruñeses que no quisieron perderse la inauguración oficial de una de las tradiciones navideñas más queridas de la ciudad.

Este año, la gran novedad fue la incorporación al nacimiento del cantante Xoel López, representado en una de las escenas junto al músico y referente de las orquestas gallegas Sito Sedes.

Ambos se suman así a la particular colección de personajes ilustres que cada Navidad aparecen en el belén, entre los que ya figuran Rosalía de Castro, Picasso o Paco Vázquez, figuras que convierten esta recreación en un recorrido único por la historia y la identidad cultural de A Coruña.

La alcaldesa Inés Rey fue la encargada de inaugurar el belén un año más, acompañada por el coro Cantabile, cuyos villancicos dieron paso a la apertura oficial a las 18:00 horas de este 12 de diciembre de 2025. Desde ese mismo instante, el espacio se llenó por completo.

"O Belén Municipal sempre busca render homenaxe a persoas que co seu traballo contribuíron ao progreso e recoñecemento da nosa cidade. Penso que está fóra de toda dúbida que Xoel é un dos nosos máis importantes embaixadores actuais", destacó la alcaldesa durante su intervención. El coro Cantabile volvió a interpretar varias piezas navideñas para celebrar el momento.

Horario

El Belén Municipal mantendrá su horario habitual de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, aunque con variaciones en fechas señaladas:

24 de diciembre: solo abrirá por la mañana.

25 de diciembre: únicamente en horario de tarde.

31 de diciembre: abierto por la mañana.

1 de enero: únicamente por la tarde.

5 de enero: abierto por la mañana.

6 de enero: en horario de tarde.

Como cada año, la recreación del nacimiento de Jesús vuelve a destacar por su minuciosidad, su ambientación y el añadido de escenas que mezclan tradición, cultura y guiños a la historia local. Un recorrido que para muchos es ya una visita imprescindible de la Navidad coruñesa.