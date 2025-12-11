Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para sentir el ambiente navideño

El ambiente navideño ya se empieza a sentir en A Coruña. Entre las luces de Navidad, la pop up navideña de Zara o la pista de hielo cubierta del Muelle de Calvo Sotelo, los coruñeses podrán contagiarse más que nunca del espíritu festivo.

La música será la gran protagonista de este fin de semana, pues a lo largo de estos días nos visitarán grandes nombres del panorama musical español como Sen Senra, Rosario, Ismael Serrano y, cómo no, David Bisbal.

Conciertos del fin de semana

Otro de los grandes conciertos del mes de diciembre será el de David Bisbal, quien presenta 'Todo es posible en Navidad'

A lo largo de este fin se semana podremos disfrutar de algunas de las citas musicales más esperadas del mes, empezando con el gallego Sen Senra, siguiendo con David Bisbal y terminando con otros sonados nombres como Ismael Serrano o Rosario Flores.

El viernes 12 a las 20:30 horas en la mítica Sala Pelícano se podrá disfrutar de un show exclusivo de Destripando la historia, quienes se han embarcado en una gira nacional: El Amanecer de los Dioses. Son unos de los grupos más conocidos en España por reversionar clásicos internacionales como canciones que hablan sobre todo tipo de mitología.

El mismo día, viernes 12 a las 21:30 horas en el Coliseum, tenemos una gran cita con Sen Senra, quien le regala a la ciudad herculina una de sus 4 fechas exclusivas de su tour PO2054AZ: La Última Misa. Este fin de gira ya anuncia el lanzamiento de su próximo proyecto musical, El Retorno, que verá la luz a lo largo del año 2026.

El sábado 13 a las 20:00 horas llega nada más y nada menos que David Bisbal al Coliseum con su gira exclusiva: Todo es posible en Navidad. En este show no solo emocionará al público con sus versiones de villancicos clásicos, sino que presentará en directo las canciones de su nuevo disco, de nombre homónimo.

Asimismo, el sábado 13 también podremos disfrutar del regreso de la cantante Rosario a la ciudad herculina. Se subirá al escenario del Palacio de la Ópera a las 21:00 horas. Ahí presentará su gira nacional Universo de Ley, homónima a su nuevo álbum de 2025. Se trata de un recopilatorio de sus mayores éxitos con exclusivas colaboraciones.

El domingo 14 a las 20:00 horas será el turno de Ismael Serrano de actuar en el Palacio de la Ópera, donde presentará su espectáculo Ismael Serrano: Sinfónico, una gran recopilación de las canciones más importantes de su carrera, que interpretará en directo en formato orquesta.

Otros conciertos relevantes del fin de semana son el de las artistas Nat Simons & Aurora Beltrán con su Chicas Fuertes Tour en Garufa Club (viernes 12); y el de Soleá Morente, quien presenta su álbum Sirio B en el Playa Club (sábado 13).

Partidos del fin de semana

Los jugadores del Deportivo celebran un gol ante el Ceuta. RCDeportivo

La aficción blanquiazul se vuelve a citar en el mítico Estadio de Riazor este fin de semana.

El sábado 13 a las 21:00 horas se podrá disfrutar de un nuevo encuentro deportivo en la ciudad herculina. Estará protagonizado por el R.C. Deportivo, que se enfrentará a la R. Sociedad B. Una semana más, el equipo blanquiazul tratará de hacerse con la victoria en casa.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

Annie Leibovitz, 'Self portrait', 2017. Foto: Annie Leibovitz

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son:

Lunes a jueves - De 10:00 a 20:00 horas

- De 10:00 a 20:00 horas Viernes - De 10:00 a 21:00 horas

- De 10:00 a 21:00 horas Sábados y domingos - De 11:00 a 21:00 horas

Luces de Navidad y mercado

Así son las luces de Navidad 2025 de A Coruña

Desde el pasado 28 de noviembre, las luces de Navidad, inauguradas por el ex-futbolista del Deportivo Bebeto, alumbrarán cada rincón de la ciudad herculina.

Uno de los mejores planes de esta época del año son los paseos nocturnos por el centro de A Coruña para admirar las nuevas luces de Navidad.

Este año podremos disfrutar de 2,8 millones de luces LED. Entre las grandes infraestructuras luminosas podemos destacar la esfera de luces de la dársena de la Marina y el árbol gigante, que esta vez se colocará también en el paseo marítimo debido a las obras de reurbanización de los Cantones.

Ya sea con familia y amigos, los coruñeses nunca malgastan la oportunidad de sacarse fotos y terminar su paseo en alguno de los bares o restaurantes de la zona, preferiblemente para disfrutar de un buen chocolate con churros.

La plaza de María Pita, además, acoge un mercado navideño a pleno rendimiento. Allí, es posible encontrar diversos artículos para regalar en estas fiestas, así como productos de alimentación o para tomar algo y combatir el frío.

Proyecciones del fin de semana

Una de las proyecciones de este fin de semana será el filme de animación 'Flow'

Durante este fin de semana continuaremos con los ciclos de proyecciones cinematográficas que ya habían dado comienzo a inicios de mes.

Por un lado, el CGAI sigue con el ciclo de proyecciones del cineasta japonés Kiyoshi Kurosawa, que se extenderá hasta el 20 de diciembre. También podremos disfrutar de la proyección de un filme infantil: Flow, un mundo que salvar. Forma parte de la programación de la Filmoteca Júnior.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 11 a las 18:00 horas - Eyes of the Spider (Los ojos de la araña) de Kiyoshi Kurosawa

a las 18:00 horas - (Los ojos de la araña) de Kiyoshi Kurosawa Jueves 11 a las 20:30 horas - Serpent's Path (El camino de la serpiente) de Kiyoshi Kurosawa

a las 20:30 horas - (El camino de la serpiente) de Kiyoshi Kurosawa Viernes 12 a las 20:30 horas - Eyes of the Spider (Los ojos de la araña) de Kiyoshi Kurosawa

a las 20:30 horas - (Los ojos de la araña) de Kiyoshi Kurosawa Viernes 12 a las 18:00 horas - Serpent's Path (El camino de la serpiente) de Kiyoshi Kurosawa

a las 18:00 horas - (El camino de la serpiente) de Kiyoshi Kurosawa Sábado 13 las 18:00 horas - Flow, un mundo que salvar de Gints Zilbalodis

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

FLEE de Jonas Poher Rasmussen - Jueves 11 a las 20:00 horas, viernes 12 a las 20:00 horas y sábado 13 a las 17:30 y 20:00 horas

de Jonas Poher Rasmussen - a las 20:00 horas, a las 20:00 horas y a las 17:30 y 20:00 horas I Hired A Contract Killer (Contraté un asesino a sueldo) de Aki Kaurismäki - Jueves 11 a las 20:00 horas, viernes 12 a las 20:00 horas y sábado 13 a las 17:30 y 20:00 horas

Obras teatrales del fin de semana

Una de las obras de teatro que serán representadas este fin de semana es un homenaje a Frida Kahlo

Ante un fin de semana frío y lluvioso, uno de los mejores planes que se pueden hacer es disfrutar de las obras de teatro que serán representadas en algunas de las mejores salas de teatro de la ciudad herculina.

Por un lado, el viernes 12 y el sábado 13 a las 20:30 horas el Teatro Rosalía presentará Los lunes al sol, la adaptación teatral de la película de Fernando León de Aranoa. Se trata de una mirada profunda a la sociedad de la economía productiva. Es una obra destinada a un público adulto.

Por otro lado, el sábado 13 a las 18:00 horas podremos disfrutar de Frida en el Auditorio del Fórum Metropolitano. Se trata de un colorido homenaje a Frida Kahlo en el que una adolescente, aburrida de la vida, encuentra una carta que su abuela le había escrito a esta gran artista mexicana. Es una obra recomendada para todo tipo de público.

SLAVA'S SNOWSHOW

Estas Navidades llega al Teatro Colón SLAVA'S SNOWSHOW, el espectáculo ideal para disfrutar en familia

El aplaudido espectáculo de clown navideño, SLAVA'S SNOWSHOW, fue estrenado el día de ayer, miércoles 10, en el Teatro Colón. Podremos disfrutar de este gran show hasta el domingo 14 a las 19:00 horas, que será cuando tenga lugar su última función.

Esta maravilla teatral, protagonizada por Slava Polunin, fusiona circo, clown, alegría y belleza en una especie de caos organizado que sumergirá a todo su público en un estado de feliz estupidez.

Tras más de 30 años girando por el mundo, este gran show llega a la ciudad herculina. ¡No te lo pierdas!

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 30,24 euros. La disponibilidad de días y horas se puede consultar en la misma página web.

La Cena Criminal

Cartel de la obra teatral interactiva 'La Cena Criminal'

¿Quieres vivir una experiencia única en compañía de tu familia o amigos? En ese caso, os recomendamos La Cena Criminal, un espectáculo gastronómico que te sumergirá en la escena de un misterioso crimen en el Museo del Louvre.

Esta obra de teatro interactiva tendrá lugar el sábado 13 a las 20:00 horas en el Hotel Alda Sada Marina. Y recuerda: el objetivo final de este encuentro es que se consiga resolver un asesinato entre platos deliciosos y copas de vino.

El Menú del crimen:

Entrante : Secretos ocultos

: Secretos ocultos Plato principal: Traición al punto

Traición al punto Postre : Dulce venganza

: Dulce venganza Bebida: Refresco, cerveza o vino

Las entradas están a la venta en fever.com desde 79,90 euros.

Espectáculo Dopamina de Javi Durán

El humorista Javi Durán visitará la ciudad herculina con su espectáculo 'Dopamina'

Una de las mejores formas de combatir el frío de diciembre es riendo. ¿No te lo crees? Entonces, Javi Durán te lo va a demostrar.

La sensación de Instagram y TikTok visitará el pub Don Giorgio el sábado 13 a las 20:30 horas para presentar su nuevo show en directo: Dopamina.

En este espectáculo combinará stand up, interacción con el público y alguna que otra canción para no darle ni un solo descanso a las risas.

Las entradas están a la venta desde 15 euros en taquilla.com

Pistas de hielo cubierta en el Muelle de Calvo Sotelo

Una imagen de la pista de hielo. Quincemil.

Un plan que nunca falla es una sesión de patinaje sobre hielo en compañía de familia o amigos. Poco importa si eres un novato o experto, pues lo imprescindible es no resbalarse o caerse. ¿Te animas?

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo es un punto de encuentro en el que personas de todas las edades se reúnen para pasar una tarde helada.

Durante las mañanas estará reservada a los centros escolares y por la tarde, los fines de semana y festivos estará abierta para el público general.

Todos los horarios se pueden consultar en el siguiente enlace.

El precio por una sesión de 30 minutos es de 9,90 euros. Existe la posibilidad de reservar un andador o de adquirir guantes, que elevará el precio a 2 euros por producto.

Se recomienda acudir al recinto con 10 minutos de antelación para así evitar aglomeraciones.

Pop up Navideña de Zara

Así es por dentro la pop up navideña de Zara Inditex

Un año más, la tienda de Zara de la calle Compostela estrena su pop up navideña con grandes novedades que ya han conseguido batir récords de asistencia con grandes colas y demanda por parte de residentes y curiosos turistas.

Nada más entrar en el local nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney, una dulce parada en la que probar su chocolate caliente y sus exclusivos churros de turrón.

Brunch navideño en el Museo MEGA

El Museo MEGA Estrella Galicia presenta una jornada de brunch navideño este fin de semana

Para despedirnos de este fin de semana por todo lo alto, el domingo 14 a las 12:00 horas podremos disfrutar de un brunch navideño en el Museo MEGA Estrella Galicia.

Será una cita a la que se podrá acudir con amigos o familiares, una ocasión especial en la que celebrar el espíritu navideño en un ambiente cálido y festivo con la mejor oferta gastronómica.

¡Y no te olvides de llevar tu Ugly Christmas Sweater!

Mercadillo solidario

El mercadillo benéfico de la Fundación Amador de Castro

La Fundación Amador de Castro celebra desde este jueves y hasta el próximo sábado la segunda edición de su Mercadillo Solidario de Navidad. El escenario de esta cita será el Real Club Náutico de A Coruña, que abrirá sus puertas entre las 12:00 hasta las 20:30 horas con una propuesta pensada para disfrutar en familia y colaborar con una causa solidaria.

El mercadillo ofrecerá una amplia variedad de artículos navideños, decoración, moda, complementos, regalos especiales y productos donados por empresas y particulares que se han querido sumar, un año más, al compromiso social de la Fundación.

La entrada contará con un donativo simbólico de 1 euro, destinado íntegramente a los programas que la entidad desarrolla para crear oportunidades para personas con discapacidad intelectual y apoyar a las personas diagnosticadas con Alzheimer y a sus familias.