Regresa a A Coruña el taller del roscón solidario: amasar y ayudar esta Navidad es posible

La Navidad llega con aroma a roscón y solidaridad en A Coruña con la 4ª edición del Taller del Roscón Solidario, que este año trae dos grandes novedades. Organizado por Pandebroa.by.monikaprego a beneficio de la Fundación ADCai, este evento solidario trae este año dos grandes novedades.

Por un lado, se estrena la merienda solidaria, con 50 raciones de roscón acompañadas de chocolate caliente disponibles por un mínimo de 10€. También se podrá adquirir un roscón completo con una aportación mínima de 100€. La recaudación íntegra se destinará a la Fundación ADCai.

Por otro, seis personas tendrán la oportunidad de participar presencialmente en el taller, que se desarrollará en el espacio culinario Sanamente de A Coruña. Estas plazas limitadas se ofrecen mediante una aportación especial mínima de 50 €. Además, quienes asistan en persona participarán en sorteos exclusivos de regalos.

El taller se realizará online en directo y está pensado para que los participantes puedan incorporarse en la fase de fermentación que más les convenga o seguir todo el proceso completo si trabajan con varias masas. Durante aproximadamente dos horas, los asistentes aprenderán a preparar el roscón gallego desde cero, incluyendo: amasado, primer levado, formado, decoración y horneado.

También se ofrecerán consejos sobre organización de tiempos y control de leudados; tipos de harinas, levaduras y fermentos y adaptación de la receta en casa y variantes de rellenos.

Trucos para lograr roscones tiernos y aromáticos.

Para participar, los interesados deberán realizar una aportación mínima de 25 € para la modalidad online y recibirán un dossier descargable con el programa del taller, recetas, técnicas, planificación de tiempos y variantes de rellenos. Además, todos los participantes podrán optar a sorteos en directo y los asistentes presenciales disfrutarán de regalos exclusivos.

El objetivo de esta edición es alcanzar 300 inscripciones, combinando la pasión por la repostería con la solidaridad. Quienes deseen participar pueden reservar su plaza online, optar por recibir el taller como regalo y obtener un certificado de donación.