El Mercado das Nubes de A Coruña regresa a Madrid: artesanía gallega del 12 al 14 de diciembre

El Mercado das Nubes vuelve a Madrid del 12 al 14 de diciembre para acercar la calidad creativa de diseñadores, artesanos, ilustradores, artistas o productores delicatessen de Galicia. El evento, que respetará el formato que tanto éxito obtuvo en 2024, cuenta con el apoyo de Estrella Galicia y la colaboración de la Axencia de Turismo de Galicia y el Concello da Coruña.

El Palacio de Santa Bárbara es la sede del Mercado das Nubes de Madrid y en este 2025 cuenta con la participación de 44 Faros, Alevoo, Amadamadrina, El Camino de Santiago, Con H, Contrabando da Ría, Dmidti, Doziños, É a hora do té, Hati Muse, Estilographica, Galoha, Hangover of Fashion, Hortensias de Galicia, Jerolas, La Bagloneta, La costura de Susa, La Palmirita, Lara Echávarri, Luzada Accesorios, Magari Clay, Matilde Concept Store, Miel Toxalriba, Miradas, My Vlutch, Seraphine Brand, Vilali, Gallegas de Nata, Estrella Galicia, Bonilla a la Vista, Bo Peixe, Surf&Club, Cero de Costa, Hospeco y Jorge Blanco.

La organización explica que en la Terraza de Estrella Galicia habrá:

Degustación de tapas de cocineros gallegos con Miguel Vidal, de Mae e Matucha y su premiada empanada gallega el sábado, y Chisco Jiménez, del Culuca y sus famosos callos el domingo.

de cocineros gallegos con Miguel Vidal, de Mae e Matucha y su premiada empanada gallega el sábado, y Chisco Jiménez, del Culuca y sus famosos callos el domingo. Cada día, la promoción de Estrella Galicia con turrón El Almendro de Estrella Negra, además de las premiadas patatas Bonilla

Además, el público no debería perderse "el increíble stand" y los talleres de Hortensias de Galicia, "que no dejarán indiferente a nadie".