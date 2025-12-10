El Belén gigante de Galicia para visitar esta Navidad en familia: figuras a tamaño real

La Navidad es una época llena de ilusión y reuniones familiares. Entre sus tradiciones más queridas, colocar el Belén es una forma de dar la bienvenida a estas fiestas.

Pues bien, Viveiro (Lugo) ya ha inaugurado el suyo, que es gigante: las figuras tienen tamaño real, a diferencia de la mayoría de belenes tradicionales.

Un Belén gigante con figuras a tamaño natural

Viveiro celebra la Navidad a lo grande, con un Belén a tamaño real en la Iglesia de Santa María y un alumbrado mágico que iluminan las calles del municipio lucense.

El Belén 'Viveiro ante o Berce' se ha convertido en uno de los principales atractivos de la Navidad en Viveiro, y no es para menos: cuenta con figuras a tamaño real y diversas escenas del Nacimiento de Jesús.

Se caracteriza por sus figuras a tamaño natural, que recrean escenas bíblicas, como la Anunciación a los Pastores, la Anunciación a la Virgen, la visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente o la sala del trono de Herodes.

Cada escena cuenta con un atril en el que reposa el libro del Nuevo Testamento, abierto en el capítulo y versículo correspondiente para facilitar la lectura contextualizada del relato presentado.

La muestra se ubica en el entorno de la iglesia de Santa María y se complementa con un amplio mercado ambientado en la vida de aquella época, en el que se representan algunos oficios tradicionales.

Entre ellos, figuran herreros, canteros, pastores, viticultores, carpinteros, vidrieros, panaderos, marineros, lavanderas y un secadero de bacalao. Junto a estos elementos, destacan también las figuras de los Reyes Magos, la Sagrada Familia y Herodes.

Cada año, el Belén 'Viveiro ante o Berce' incorpora nuevas escenas y elementos decorativos, lo que ha contribuido a su consolidación como una de las propuestas más representativas de la Navidad viveirense.

"É unha tradición que une xeracións e que representa o agarimo coa que a nosa cidade celebra o Nadal. É unha oportunidade para atraer visitantes y para compartir un espazo que simboliza convivencia, cultura e identidad", destaca la alcaldesa de Viveiro, Mariña Gueimunde.

Prueba deportiva en Viveiro

La agenda navideña de Viveiro incluye otras actividades de interés. Sin ir más lejos, el próximo 20 de diciembre se celebrará una prueba de ciclocrós que puntuará para la Copa Galicia 2025-26.

La prueba comenzará a las 11:00 horas y podrán participar las categorías de cadetes, juniors, sub-23, élite y máster. El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 18 de diciembre y el límite de participantes es de 250.