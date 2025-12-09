Cuenta atrás para la pista de hielo de Ferrol en Navidad: fechas y precios

Ferrol contará este año con una pista de hielo por la Navidad, toda una novedad en la celebración de estas fiestas en la ciudad. La noticia se conoció el pasado viernes cuando el concello y la Xunta de Galicia adelantaron la programación navideña de la ciudad, que aspira a suponer un antes y un después.

Ferrol celebra que por segundo año consecutivo gana población, y desde su gobierno saben que en fechas navideñas muchos ferrolanos que viven fuera vuelven a la ciudad para pasar tiempo con su familia. Por ello, quieren que la Navidad sea una cita ineludible en el calendario ferrolano y la pista de hielo es uno de los grandes atractivos de este año.

La pista de patinaje se instalará en la Alameda do Cantón, también llamada Alameda de Suances, y tendrá una extensión de unos 320 metros cuadrados (unos 20x16 metros). Ferrol estrenará el hielo el viernes 19 de diciembre, al filo de las primeras celebraciones de Navidad, y se despedirá de ella el domingo 11 de enero, poco después del comienzo de las clases escolares.

Por el momento no se conocen los horarios en los que funcionará la pista ni cómo serán las aperturas en fechas señaladas como Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, la noche de Reyes o el 6 de enero, pero sí sus precios: costará 12 euros por 45 minutos de diversión, incluyendo el alquiler de los patines. Se trata de un precio algo más económico que otras pistas. Sin ir mucho más lejos, la de A Coruña cuesta 9,9 euros por solamente media hora.