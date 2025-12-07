Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, domingo 7 de diciembre, por la Navidad 2025

Este domingo 7 de diciembre llega cargado de actividades navideñas en Santiago de Compostela para disfrutar en familia y para todos los públicos, desde fotomatón hasta talleres infantiles y sesión vermut.

Luces de Navidad

No hay mejor plan de domingo que pasear por las calles del casco histórico compostelano, sobre todo con la decoración navideña de la mano de las luces de Navidad. Aquí te dejamos un resumen de los puntos más emblemáticos que no pueden faltar en este paseo:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando aún más estas Navidades.

Mercado de Nadal

Durante este domingo podrás seguir disfrutando del Mercado de Nadal localizado en rúa Carreira do Conde con decenas de puestos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o gourmet de todos los puntos de Galicia.

Fotomatones

La Colexiata do Sar será el punto de encuentro para el fotomatón O álbum dos bicos. De 11:00 a 13:00 horas, saca tu mejor sonrisa para tener de recuerdo una foto de estas fechas tan especiales.

Talleres infantiles

El Espacio Infantil do Mercado de Nadal volverá a acoger este domingo nuevos talleres gratuitos infantiles. A las 12:00 horas, los menores de 4 años, acompañados de una persona adulta, podrán asistir al taller Árbore a cachos. A las 18:00 horas será el turno deAnaniño cosido.

Por su parte, la Carpa Roxa, en la Praza Roxa, acogerá el taller gratuito infantil Creación de monicreques de la mano de Títeres Babaluva, de 12:00 a 13:30 horas.

Eh!.. Domingo

Este domingo, 7 de diciembre, se inaugurará la actividad Eh!.. Domingo, una iniciativa que llenará de música y baile los domingos compostelanos en la Carpa Roxa, situada en la Praza Roxa.

No podría haber mejor inicio que de la mano de la bailarina y directora escénica Marta Alonso con su espectáculo Discoteca de señoras... e señores tamén!. Se trata de una sesión de fiesta, danza participativa, que no dejará indiferente a nadie.

Una pista de baile conducida por Marta y amenizada por Camille a las 18:00 horas.

Berenguela na gaiola

El Salón Teatro de Santiago vuelve a acoger la representación teatral Berenguela na gaiola. Será a las 18:00 horas en el Salón Teatro y el precio de la entrada va desde los diez euros.

Se trata de una representación donde cada actor y actriz elige el personaje que quiere representar. Entrarán y saldrán de escena, debatiendo e interrumpiendo el desarrollo de la obra, actuando como si estuvieran en ese pasado que creían olvidado porque sucedió hace muchos años, en la ilusión de la infancia.