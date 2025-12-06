La caseta solidaria del mercadillo de Navidad de A Coruña abrirá este domingo

Algo más de una semana después de su apertura, el mercadillo navideño de la plaza de María Pita de A Coruña trabaja todavía los últimos detalles. No será hasta este domingo cuando la decoración ya esté completamente colocada. También habrá que esperar a mañana para poder adquirir las bolas de Navidad solidarias.

La cesión de una de las casetas a asociaciones de la ciudad fue uno de los grandes anuncios que se dieron con el mercadillo. El Concello cede este espacio para la venta de bolas decorativas con motivos de la ciudad por 10 euros y todo lo recaudado se destinará al tercer sector de la ciudad.

Por el momento, no ha sido posible colaborar en esta iniciativa solidaria. La caseta, ubicada en el lado izquierdo de la plaza y diferenciada por sus colores blanco y azul, estaba todavía en pleno montaje en la mañana de este sábado. Abrirá, por fin, este domingo.

En el resto de la plaza, los trabajos decorativos continuaron esta mañana; las últimas tareas pendientes después de que se completaran las instalaciones eléctricas y de agua, además de los montajes, todo ello retrasado por la llegada de un temporal a principios de esta semana.

El resultado del mercadillo navideño ha sido ampliamente criticado en la ciudad. La propia alcaldesa Inés Rey respondía a las críticas este viernes en el programa Cita en María Pita de Voces Coruña, en el que reconoció una profunda insatisfacción por el aspecto de la plaza.

La regidora afirmó que entiende perfectamente las quejas ciudadanas, ya que ella misma fue "la primera en indignarse" al ver el resultado de los primeros días. Reconoció además que la imagen del mercado no coincidía con la propuesta presentada al Concello durante el proceso de licitación. El mismo que prometía la instalación de 42 casetas de estética centroeuropea y productos vinculados a la Navidad, como se puede ver en un vídeo de la empresa.