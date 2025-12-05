La familia que ilumina Cambre (A Coruña): el espectáculo navideño que deslumbra a kilómetros

Mejor que el Grinch no se pase por Cambre porque le da un parraque. Pasando por la carretera general DP-1702, a pocos metros del restaurante Casa Celia, hay un estallido lumínico capaz de dejar ciegos a los renos de Papá Noel a 200 metros de altura.

No es Vigo. Es la casa de Chelo, pero también se suma la de su madre y la de su hermana, el auténtico triángulo navideño de Cambre. La escena, según cuenta, es más seria de lo que parece. La cambresa habla de ello como si fuera un negocio familiar, solo que aquí el producto es luz LED a discreción.

Desde este jueves las luces de su casa vuelven a brillar, tal y como llevan haciendo en los tres últimos años: "Ayer a las seis. Y hasta las doce de la noche, hija".

Porque aquí los horarios se cumplen con más disciplina que en un aeropuerto.

Chelo y su familia llevan ya tres años montando este espectáculo. ¿El motivo? "Es que nos encanta, cariño", responde ella. Y la cosa no solo se queda en el exterior.

Tienen un nacimiento espectacular, un paraguas gigante en la entrada y, por lo que parece, una habilidad natural para convertir su finca en una atracción turística.

"La gente se para en la general con los coches", dice Chelo. Nada que sorprenda: es imposible pasar por allí sin levantar la vista y hacerse preguntas tipo ¿pero cuánta regleta habrá ahí dentro?

A pesar de que su hermana y su madre hacen el esfuerzo por seguirle el ritmo, la casa más iluminada, la que lleva el show principal, es la de Chelo. Y el autor de semejante obra es su marido, Mangi: "Le encantan los hierros".

@buscandoescapadas Se pasaron el juego ❤️ cada año van añadiendo cositas nuevas a la iñuminación. Puedes parar a verla y saludar a los agradables dueños de la casa. Está en Cambre, A Coruña, cerquita del restaurante casa Celia 🌟🎄☃️ ♬ rockin around the christmas tree - elfiesounds

Quizá eso explique por qué en la entrada ha construido un arco gigante con unas letras en gallego que dicen "Benvidos" y "Cambre os desea una feliz Navidad".

Munji es camionero y tiene una empresa de transporte. Montar la decoración es su proyecto anual: "Empieza en septiembre u octubre, poquito a poco", cuenta Chelo.

La ubicación exacta, por si alguien quiere hacerse un selfie interpelado por 800.000 microbombillas: a 50 metros antes de Casa Celia, viniendo de A Coruña, mano izquierda. Chelo prefiere no dar ubicación exacta para que se convierta en una especie de Ginkana. No tiene pérdida: simplemente siga el resplandor.

Este diciembre, Cambre vuelve a tener su faro navideño particular. Y entre luces, nacimientos gigantes y paraguas brillantes, Chelo lo resume todo mejor que nadie. "Es que nos encanta, cariño". Y se nota. Vaya si se nota.