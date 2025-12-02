Galicia se suma a la magia de la Navidad con la apertura de la instalación Soños de Argonautas en el Gaiás

La Xunta de Galicia invita a las familias a disfrutar del Nadal no Gaiás, que arranca hoy con la apertura de la instalación Soños de Argonautas en el Hall de Tirantes del Museo Centro Gaiás.

La propuesta, ideada por la arquitecta Nuria Prieto, transforma este espacio en un paisaje blanco y dorado con grandes estructuras inflables, esferas luminosas y corredores translúcidos parcialmente transitables en su interior.

La iniciativa combina creatividad, sostenibilidad y juego, utilizando materiales reciclados y luces LED, y cuenta con el tradicional árbol de madera como centro de la instalación.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acompañado del director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, y de la autora de la propuesta, Nuria Prieto, recorrió esta tarde el espacio y animó a las familias a participar en las múltiples actividades que se desarrollarán durante más de un mes.

"Estas propuestas invitan al disfrute del tiempo compartido en familia con actividades culturales y creativas de primer nivel", señaló López Campos, destacando la vocación pedagógica y participativa de la instalación.

Entre las actividades programadas destacan espectáculos teatrales y musicales, como la obra Tripula de Farrés Brothers i Cia, que combina teatro, música, sombras y títeres en la tela recuperada de un antiguo globo aerostático, ofreciendo una experiencia escénica única y efímera.

Además, se realizarán cuentacuentos, visitas guiadas por la autora, talleres de construcción de inflables con materiales simples como bolsas de basura y cinta adhesiva, y talleres familiares de decoración del árbol con los materiales sobrantes de la instalación.

El programa se completa con la experiencia de realidad virtual Galiverso de Nadal, dirigida especialmente a los más pequeños, y con un diseño de luces en el exterior del complejo arquitectónico, visible desde distintos puntos de Santiago, que permanecerá encendido hasta el 6 de enero.

En enero, los visitantes también podrán disfrutar de un concierto del cuarteto de cuerda Fua, que reinterpretará música moderna desde una formación clásica, ampliando la oferta cultural de la Ciudad de la Cultura para estas fechas.

Las entradas para todas las actividades estarán disponibles a partir de mañana, miércoles 3 de diciembre, a través de la web de la Cidade da Cultura, donde los interesados podrán consultar fechas, horarios y disponibilidad de plazas.