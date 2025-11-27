Todos los planes de Santiago de Compostela que no puedes dejar sin hacer este fin de semana

Todos los planes que no te puedes quedar sin hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

El penúltimo mes del año se despide en Santiago de Compostela con grandes conciertos, espectáculos de humor, musicales y mucho más. ¿Cuáles tienes apuntados en tu agenda?

Tampoco podemos pasar por alto la inauguración del Mercado de Navidad de Carreiro do Conde o el encendido de las luces de As Cancelas, pues con estos eventos también le estamos dando la bienvenida a la época navideña.

Encendido de las luces de Navidad

Más de un centenar de actividades para celebrar la Navidad en Santiago: consulta la programación

Santiago de Compostela inicia la cuenta atrás para dar la bienvenida a la Navidad 2025 y lo hará con una amplia programación con acento compostelano. Dará comienzo este viernes a las 19:00 horas con el tradicional encendido de luces y se ampliará hasta el 5 de enero, con la Cabalgata de Reyes.

El encendido de luces que será a cargo de la actuación Sen Patrón de Pistacatro. Previamente, dos comitivas partirán de Carreira do Conde y Porta do Camiño, de la mano de las agrupaciones folclóricas Colexiata do Sar e Enxebres de San Lánzaro, para recorrer las calles compostelanas.

La cuenta atrás también estará animada por Circo Mestura a través de su disciplina lolipop y la compañía Duelirium, con una actuación diseñada exclusivamente para este día y en la que habrá sorpresas.

Inauguración del Mercado de Navidad

El emblemático Mercado de Navidad de Santiago de Compostela ha vuelto a instalarse para el público

El viernes 28 se inaugurará oficialmente el emblemático Mercado de Navidad de la ciudad compostelana, marcando el inicio de la época festiva en la capital.

Al igual que anteriores años, se ha instalado en la calle de Carreira do Conde, un punto donde se podrá disfrutar de una gran variedad de actividades navideñas.

Los puestos del Mercado de Navidad ofrecerán a los visitantes una gran variedad de productos de decoración, alimentación, gourmet, artesanía y muchísimo más. ¡Pásate por aquí para descubrirlo!

Además, este año las instalaciones se extenderán hasta el Cetro Comercial Área Central, donde también se podrán comprar productos de artesanía y otros regalos navideños.

Se podrá disfrutar hasta el 5 de enero. El horario correspondiente será de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas. La excepción serán los días 24 y 31, que será cuando el mercado solo esté abierto de 12:00 a 14:00 horas.

Conciertos día a día

La formación Shinova. Cedida

La capital compostelana se despide del mes de noviembre por todo lo alto con los conciertos de artistas y formaciones tan relevantes como Fito y Fitipaldis, Shinova, Nach o Drink The Sea, entre otros.

A continuación, desde Quincemil os dejamos una breve guía de lo que debes saber para no perderte ninguno.

El viernes 28 a las 21:30 horas aterriza Shinova, el grupo de rock alternativo y pop rock que lleva desde inicios de los 2000 marcando generaciones. En su nueva cita en la Sala Capitol interpretarán las canciones de su disco de 2024: El Presente. Las entradas ya se encuentran agotadas.

El sábado 29 a las 20:30 horas el Multiusos Fontes do Sar se llenará del atemporal sonido del rock español de Fito y Fitipaldis. El artista se presenta en la ciudad herculina como parte de su Aullidos Tour, donde presentará su nuevo álbum: El monte de los aullidos. Las entradas también se encuentran agotadas.

Además, el sábado 29 a las 21:30 horas también podremos disfrutar en la Sala Capitol del concierto que protagonizará Nach, considerado uno de los 50 grandes raperos españoles según Rolling Stone. Se embarca en su Nach Tour, que lo hará recorrer diferentes salas nacionales e internacionales.

Por último, el domingo 30 a las 20:30 horas podremos disfrutar en la Sala Capitol del grupo Drink The Sea, que reúne a tres músicos de renombre mundial: Peter Buck (R.E.M.), Duke Garwood y Alain Johaness (Eleven). Se encuentran bajo la producción del reconocido Barret Martin.

Espectáculo de Cia. Abracadavra - Caída libre para persoas con vertixe

El espectáculo de Cia.Abracadavra que cerrará el ciclo D10!

El jueves 27 a las 20:30 horas calentamos motores para el fin de semana con un el último espectáculo de la 10.ª edición del ciclo de espectáculos D10! de Pistacatro.

La compañía Cia. Abracadavra presenta su show de acrobacias en vivo Caída libre para persoas con vertixe, donde el público podrá observar cómo los diferentes cuerpos se comunican a través de caídas.

Esta función tendrá lugar en el Salón Teatro de la capital compostelana.

Espectáculo Bien de David Puerto

El cómico David Puerto aterriza en la ciudad olívica con su 'Bien'

El viernes 28 a las 20:30 horas el Auditorio Abanca de Santiago recibirá a David Puerto, quien presentará su show Bien, donde los puntos fundamentales son el crowdwork y la improvosación.

Entre música y ocurrencias de stand up clásico, David Puerto hará que se nos olviden todas nuestras preocupaciones durante casi dos horas, llevándonos a un universo humorístico lleno de frescura y espontaneidad.

Encendido de las Luces de Navidad del Centro Comercial As Cancelas

La Navidad dará inicio este fin de semana en el Centro Comercial As Cancelas con el encendido de las luces

El sábado 29 a las 20:00 horas el Centro Comercial de As Cancelas da la bienvenida a la Navidad con el encendido de la tradicional decoración navideña.Será un evento familiar que podrán disfrutar personas de todas las edades.

Antes del encendido, a las 19:00 horas tendrá lugar el Musical del Grinch a cargo del Show de Celi.

El encendido de las luces estará presentado por María Mera y César Romero. Además, será un evento solidario a favor de Asanog, pues por cada bastón de caramelo solidario que se recoja se donará 1 euro a la asociación.

Espectáculo Efectiviwonder de El Monaguillo

El nuevo espectáculo de El Monaguillo llega a la ciudad olívica este fin de semana

El sábado 29 a las 18:00 horas llega El Monaguillo hasta el Teatro La Salle para presentar su nuevo show Efectiviwonder, un paseo por la infancia del cómico.

Será un viaje introspectivo que reflexionará acerca del ayer y del hoy, contando anécdotas con las que seguramente que su público llegará a identificarse.

Espectáculo Amor en la tierra - De Jerez a Belén, la Zambomba Navideña hecha musical

El musical flamenco 'AMOR EN LA TIERRA' aterriza en A Coruña a finales de mes

El sábado 29 a las 20:00 horas podremos disfrutar del gran espectáculo musical que viene directo desde Andalucía y aterriza en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia.

El musical Amor en la Tierra de Pepe del Morao es considerado el primer musical flamenco de gran formato y que durante lo que queda de año va a recorrer diversos escenarios de España.

Se trata de una experiencia para todos los públicos que narra la tradición de la Zambomba navideña, logrando una esencia emocional gracias a su trabajada narrativa y visual.