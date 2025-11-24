Así será la Navidad 2025 en A Coruña: mercadillo, música, actividades infantiles y solidarias

La Plaza de María Pita de A Coruña tras el encendido de las luces de Navidad en 2022. López

Aunque falta exactamente un mes para la Nochebuena, A Coruña dará comienzo a la Navidad esta misma semana. La época navideña arrancará en la ciudad este viernes con el encendido de las luces de la mano de Bebeto, lo que será el pistoletazo de salida para varias semanas de actividades

Esta mañana, la alcaldesa Inés Rey presentó la programación en un acto celebrado en María Pita manteniendo el lema de otros años Un Nadal moi noso. Allí explicó que las luces navideña, con más de 300 millones de luces led, llegarán a todos los distritos de la ciudad, teniendo en cuenta las peticiones realizadas por los vecinos el año pasado.

Habrá, asimismo, más de 300 eventos con conciertos, visitas a las casas museo, actividades infantiles, obras de teatro o galas de Navidad entre el 28 de noviembre y el 5 de enero.

Además de María Pita como punto central, la programación llegará a los centros cívicos y a las asociaciones vecinales con, entre otros, las visitas de Papá Noel o los Reyes Magos. También habrá campamentos para facilitar la conciliación desde el 22 de diciembre con 500 plazsa disponibles. El plazo de isncripción abre este miércoles.

La primera fecha marcada en el calendario es este 28 de noviembre, cuando Bebeto y seis niños y niñas finalistas de un concurso de postales en los colegios enciendan la Navidad coruñesa a las 19:00 horas. Será en María Pita, donde también habrá una actuación para todos los públicos.

Como novedad en el alumbrado navideño, el tradicional árbol ubicado en el Obelisco pasa a O Parrote debido a las obras de los Cantones. También frente a las galería de la Marina se ubicará la gran bola, otro de los clásicos de la iluminación de Navidad en A Coruña.

Vuelve el mercadillo

Este año, la programación de A Coruña recupera el mercado navideño, que regresará a la plaza de María Pita también desde este mismo viernes y hasta el 2 de enero. Allí se podrán visitar unas casetas de madera y forja decoradas como un poblado navideño que tendrán a la venta productos de artesanía y de decoración, además de gastronomía —con churros y crepes, entre otros— y de una zona de restauración.

También habrá un área infantil con una caseta que imita la casa de Papá Noel en Laponia y que acogerá una programación específica de actividades para niñas y niños. Durante las horas de apertura habrá animación durante todo el día. "Queremos que sexa o gran punto de encontro deste Nadal", declaró la alcaldesa.

El mercadillo abrirá de lunes a jueves en horario de tarde, de 17:00 a 22:00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivos lo hará de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos y festivos su horario será de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Entre los más de 30 puestos de venta de productos habrá uno cedido de manera gratuita a entidades sociales y del tercer sector. Ahí se venderán tres bolas de Navidad con diseños que referencian elementos icónicos de la ciudad como las galerías o la Torre de Hércules. El precio será de 10 euros y lo recaudado se destinará a las propias asociaciones.

También aquí tendrán lugar las actuaciones de las corales y los conciertos con villancicos navideños.

Así será la Cabalgata

Otra de las actividades más señaladas será, como todos los años, la Cabalgata de Reyes. En la tarde del 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles de A Coruña repartiendo más de 5.000 kilos de caramelos.

Este año, la temática central será el eclipse y la astronomía, con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto del próximo año —que será un evento único e inédito en España desde hace más de un siglo— y siguiendo la leyenda de la estrella que guió a los Reyes Magos hasta el Belén.

Con el diseño de las carrozas —que medirán unos 4 metros de altura— todavía por conocer, estas contarán con toda probabilidad con planetas, estrellas y galaxias y Sus Majestades serán a la vez magos y astrónomos. Cada carroza portará entre 800 y 1.200 kilogramos de caramelos y cada una contará con un decorado de luces y música.

Fuera de la programación municipal, la Navidad ya se ha hecho notar en A Coruña con la instalación de la pista de hielo cubierta en el puerto. Concretamente, está situada en el muelle de Calvo Sotelo y permanecerá abierta hasta el 1 de febrero.