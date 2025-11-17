Este es el municipio de Galicia elegido 'Pueblo Mágico 2026': "Cultura, espiritualidad y tradición gallega"

Ya se conocen los ganadores a Pueblos Mágicos de España 2026, un evento que cada noviembre anuncia a los galardonados en las categorías nacionales y regionales, distinguiendo a "aquellos municipios y entidades que han destacado por su compromiso con el desarrollo rural, la sostenibilidad, la preservación del patrimonio y la promoción de la riqueza cultural y natural de España".

En esta edición, Galicia contaba con 8 localidades finalistas a los Premios Regionales: Padrón (A Coruña), O Vicedo (Lugo), Portomarín (Lugo), Ribadavia (Ourense), A Pobra de Trives (Ourense), Larouco (Ourense), Cambados (Pontevedra) y Combarro (Pontevedra). El reconocimiento finalmente fue para Padrón, única candidata de la provincia coruñesa.

Padrón es el Pueblo Mágico de Galicia 2026

Santuario de Nosa Señora da Escravitude pueblosmagicos.es/padron

La asociación Pueblos Mágicos de España ha publicado cuál es el ganador de cada comunidad autónoma, siendo Padrón el municipio gallego que se ha ganado el reconocimiento por "su compromiso con la cultura y su capacidad de mantener viva la esencia de Galicia a través del tiempo", entre otros muchos motivos.

Cuna de Rosalía de Castro -sitio donde la figura literaria pasó gran parte de su vida-, Padrón es un destino conocido por su increíble mezcla de historia, cultura y tradición. Un lugar que se ha convertido en parada histórica del Camino de Santiago y que "simboliza la conexión entre cultura, espiritualidad y tradición gallega", apuntan desde la asociación.

Así, "este reconocimiento celebra la autenticidad de Padrón", indican. Es un destino clave en Galicia, ligado a la leyenda de la llegada del Apóstol Santiago y lleno de historia y cultura. "Su riqueza patrimonial, sus mercados y su célebre pimiento lo han convertido en un punto de encuentro para viajeros de todo el mundo".

En él, destacan la Iglesia de Santiago, una edificación neoclásica de mediados del siglo XIX, el Puente de piedra que data de 1852 y une el casco antiguo de Padrón con la zona de A Trabanca, el Convento do Carmen del siglo XVIII, la Casa Museo de Rosalía de Castro y el Paseo Fluvial do Espolón, otra pequeña zona de paseo al borde del río Sar.

Ermita de Santiguiño do Monte Turismo.gal

También merece la pena subir a Santiaguiño do Monte para ver sus ermitas y miradores. Ahora es un área recreativa, pero la ermita conserva su único altar, presidido por la escultura de Santiago. Como no podía ser de otra forma, la visita se completa probando los famosos pimientos de Padrón, un símbolo de la gastronomía de la localidad y de toda Galicia.

Por todo ello, la Asociación Pueblos Mágicos de España ha considerado que Padrón se merece el reconocimiento este 2026 porque "ha sabido integrar su historia literaria y religiosa en un modelo de turismo que respeta su identidad y potencia sus recursos naturales".