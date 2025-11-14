Co & Codiseño convierte Betanzos en el epicentro gallego de las artesanías

El centro de manualidades amplía sus instalaciones hasta los 535 m² y refuerza su oferta con más de 30 cursos y talleres para todos los niveles, posicionándose como referencia en formación creativa y servicios de restauración en Galicia

Co&Codiseño, el espacio de referencia para los amantes de las manualidades en Galicia, estrena una nueva etapa con la ampliación de sus instalaciones en Betanzos. Con un total de 535 m², el centro se consolida como un lugar único para descubrir - o redescubrir - el placer de crear con las manos.

Con 182 alumnos matriculados y una oferta de más de 30 cursos y talleres, Co&Codiseño se ha convertido en un punto de encuentro para personas de todas las edades que buscan una actividad creativa, relajante y personal. Entre las disciplinas más demandadas destacan la restauración de muebles y la tapicería, en las que ya se ha formado un tercio del alumnado. A estas se suman cerámica, talla de madera, costura, patronaje, cuero, cestería, resina o pintura, entre otras propuestas pensadas para iniciarse desde cero.

Además, el centro ofrece servicios profesionales de restauración, que abarcan tapicería, enmarcación y, recientemente, restauración de obras de arte y antigüedades, para quienes buscan recuperar piezas con valor sentimental o histórico.

“Queremos que cada persona experimente la satisfacción de crear algo con sus propias manos, sin prisas y disfrutando del proceso. Más que aprender una técnica, se trata de encontrar un espacio para una misma, para desconectar y dejar fluir la imaginación”. Mar Outerelo, directora del centro

Con esta ampliación, Co&Codiseño se reafirma como un auténtico punto de encuentro creativo en Betanzos, donde artesanía y bienestar caminan de la mano. Un lugar donde empezar un hobby se convierte en una experiencia cotidiana de disfrute y expresión personal.

Para más información sobre los cursos, puedes contactar vía mail a cocodiseno@cocodiseno.com o llamar al 696 453 990.