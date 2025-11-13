Luis Tosar, protagonista del nuevo anuncio de Gadis que aplaude la esencia única de Galicia

Galicia es una tierra muy especial. Factores como su belleza natural, su rica cultura, su gastronomía y su alta calidad de vida atraen a turistas e incluso a personas que buscan emprender un nuevo proyecto de vida.

En la cuenta atrás para la Navidad, Gadis acaba de estrenar el segundo capítulo de la miniserie 'Vivamos como galegos', una campaña que celebra la esencia única de Galicia y sus particularidades, con Luis Tosar como protagonista de esta nueva entrega.

Luis Tosar, protagonista del nuevo spot publicitario de Gadis

En apenas 3 minutos y 49 segundos, la cadena de supermercados gallega consigue condensar todo aquello de lo que los gallegos nos sentimos orgullosos: un paisaje costero incomparable, una historia rica y una gastronomía que conquista a cualquiera.

La nueva campaña publicitaria de Gadis encierra un mensaje poderoso: Galicia es una tierra única, de la que debemos sentirnos orgullosos, y que también despierta la admiración de quienes vienen de fuera, como el actor Richard Gere o el arquitecto David Chipperfield.

En el vídeo, un grupo de amigos reflexiona sobre cómo, durante años, muchos pensaban que lo de fuera siempre era mejor. Sin embargo, ahora son los de fuera quienes reconocen que Galicia tiene mucho que ofrecer. "Todo Hollywood está aquí", comenta uno de ellos.

Y entonces aparece en escena Luis Tosar, para captar la atención de toda una cafetería y recordar que Galicia tiene su propia forma de ser: pueblos pequeños con grandes orquestas, rías enrevesadas y un sol que en verano se resiste a marcharse.

"Sigamos levándolle a contraria a todos. Desfrutemos desta hora máis e vivamos como galegos", anima Luis Tosar.

El nuevo spot publicitario de Gadis da continuidad al estrenado el pasado 6 de noviembre. El rodaje se llevó a cabo en A Coruña, concretamente en la cafetería La Dársena (Paseo Dársena, 12), con Luis Tosar como protagonista.

La sorpresa se mantuvo en secreto hasta hace apenas unas horas, cuando Gadis publicó en sus redes sociales el segundo capítulo, que ya acumula miles de reproducciones y ha recibido numerosos comentarios de agradecimiento por parte de los clientes de la cadena de supermercados.