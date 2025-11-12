Touriñán contará su pasado, presente y futuro hoy en una charla en A Coruña

As Charlas do Xerión tendrán hoy 12 de noviembre un invitado de lujo: Xosé Antonio Touriñán. El humorista conversará con Jesús Suárez sobre su vida y trayectoria, repasando los momentos más importantes de su carrera sin perder el humor que tanto lo caracteriza.

El evento se celebrará hoy miércoles en el Centro Comercial Cuatro Caminos. El público podrá disfrutar de esta amena charla gratuita desde las 19:30 horas en la plaza do Pobo, ubicada frente al supermercado Gadis.

"Falaremos da súa vida, das súas historias e desa cabeza onde caben 'Land Rober', 'Tourilandia', 'Somos criminais' e mil tolemias máis. Sen guión, sen formalismos e con moita retranca, que para iso é Touriñán", señala Jesús Suárez en sus redes sociales.

Así, Touriñán hablará se sus inicios en Culleredo y el salto a la fama con Marcos Pereiro (dúo Os dous de sempre y las icónicas Mucha e Nucha), de su papel clave en la TVG con Land Rober, Luar y la etapa como presentador de Tourilandia y de sus éxitos en teatro, desde Somos Criminais con Carlos Blanco hasta Unha noite na praia, y Fariña, o espectáculo. El humorista, además, tratará su presente creativo y su oficio de cómico, actor, productor y director tras más de dos décadas de carrera.

As Charlas do Xerión proponen en cada ocasión una conversación amena con protagonistas de diferentes sectores que relatan su trayectoria vital y profesional de forma directa, contando de manera personal lo que los ha llevado al lugar en el que se encuentran. Una conversación en directo que se transforma en un pódcast que puede escucharse posteriormente.

Carlos Blanco o Carlos Sedes han sido protagonistas esta nueva edición, que en la anterior contó con la participación de Xulio Ferreiro, Luis Moya, Abraham Cupeiro o Rubén de la Barrera, entre otros.