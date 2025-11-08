El programa de ocio juvenil Nocturnia 2025 en A Coruña

El programa de ocio juvenil Nocturnia regresa a A Coruña con actividades gratuitas

La nueva temporada incluye citas culturales, deportivas y creativas para personas de entre 12 y 30 años

Una nueva temporada del programa Nocturnia regresa a A Coruña ne los meses de noviembre y diciembre con actividades culturales, deportivas y creativas gratuitas. Están dirigidas a personas de entre 12 y 30 años y en total hay cerca de mil plazas que deberán reservarse previamente.

Cofinanciado con el Plan Nacional sobre Drogas, Nocturnia tiene lugar en horario de tarde-noche ofreciendo alternativas de ocio saludable, accesibles y diversas.

Las actividades tendrán lugar en espacios como las Naves do Metrosidero, el centro Ágora, el Espazo Manchea y los centros cívicos. Impulsado desde 2019, dentro de este programa han nacido lugares como el Metrosidero o el Remanso. 

Actividades gratis e inscripción

El programa de este año cuenta con salidas a la naturaleza e itinerarios por lugares como la illa de Arousa, las termas de Bande, los Ancares o actividades en kayak en As Pontes. También habrá espeleoturismo en la Cova do Rei Cintolo.

Además, habrá talleres de fotografía, grabado y serigrafía, rotulación 3D, carpintería creativa, bordado contemporáneo, danza urbana, k-pop, iniciación al teatro, cultura soundsystem y rutas histórico-culturales dramatizadas.

Las sesiones serán los viernes y los sábados. Las plazas disponibles se ofertarán por turnos en los fines de semana, con aforos adaptados a las actividades. La inscripción será en la web del programa y abrirá los lunes por la tarde hasta los jueves al mediodía o hasta que se acaben las plazas.