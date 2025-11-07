'Amoriños', el nuevo espectáculo de Touriñán y Perdomo en Galicia: dónde y cuándo verlo

Xosé A. Touriñán y David Perdomo regresan a los escenarios con Amoriños, un espectáculo lleno de humor, improvisación y emoción en el que exploran "el sentimiento más peligroso de todos: el amor". La risa sonará con fuerza en los teatros gallegos durante los meses de noviembre y diciembre, cuando será posible disfrutar de este "espectáculo de citas".

Tras hacer reír y emocionar al público conCorentena e Corentena · Game Over, el dúo retoma su complicidad y química escénica en una comedia sobre citas locas, pasiones imposibles y encuentros que no deberían suceder... pero suceden igual. Un First Dates a la gallega, con humor salvaje, mucho corazón y ese punto de improvisación que caracteriza a la pareja artística.

El nuevo espectáculo tiene textos originales y dirección de los propios artistas, así como con el asesoramiento de dirección de Noemí Rodríguez y dirección de producción de Laura Canto. El diseño de iluminación es de Gonzalo Porteiro, y el proyecto se completa con un equipo técnico y artístico habitual en las producciones de Ainé, garantizando una puesta en escena cuidada, ágil y llena de ritmo.

Las paradas de Amoriños

La gira de Amoriños marcará el inicio de una intensa temporada teatral que recorrerá diferentes puntos del país. Estas son las fechas y municipios confirmados:

21 de noviembre en Noia

23 de noviembre en Vigo

13 de diciembre en Vilagarcía de Arousa

14 de diciembre en Santiago de Compostela

27 de diciembre en A Coruña

Touriñán y Perdomo firman con este espectáculo una nueva comedia sobre lo que une (o separa) a las personas: el amor, mezclando humor, absurdo y emoción en un encuentro que promete hacer latir al público entre la risa y la ternura.