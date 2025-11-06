Estos son todos los planes de Santiago de Compostela que no te puedes perder este fin de semana

Estos son todos los planes que no te puedes perder este fin de semana en Santiago de Compostela

Una vez más, los conciertos conquistan las salas y auditorios de Santiago de Compostela. En esta ocasión, recibiremos a grandes artistas y bandas como Vega, Enter: Shikari o LA LOM. Además, la edición 2025 del Outono Códax traerá consigo las actuaciones de Gilipojazz, Principles of Joy y Los Sirex.

El fin de semana de eventos se completará con la inauguración oficial de Cineuropa 2025 y los dos días de Jornadas de Ilustración Urbana de la ciudad compostelana.

Conciertos del fin de semana

Uno de los grandes conciertos del fin de semana vendrá de la mano de Enter: Shikari

El segundo fin de semana del mes de noviembre presenta en la capital compostelana tres grandes conciertos de estilos muy diferentes. ¿Cuál de ellos tienes ya apuntado en tu agenda?

El jueves 6 nos preparamos para el fin de semana con un gran concierto de VEGA, quien actuará a las 21:00 horas en la Sala Capitol. La cantautora española presentará su nuevo trabajo, Ignis, y repasará grandes éxitos de su carrera como Quiero Ser Tú y Grita!

El viernes 7 a las 21:00 horas será el turno de LA LOM de llenar de música la Sala Capitol. Esta gran banda de la escena musical de Los Ángeles es conocida por su fusión de estilos. Está formada por Zac Sokolow, Jale Faulkner y Nicholas Baker.

El sábado 8 a las 21:00 horas cerramos el fin de semana de grandes conciertos con Enter: Shikari, una de las bandas más destacadas del post-hardcore electrónico de Reino Unido. Estarán acompañados de la estadounidense DeathbyRomy como invitada especial.

Outono Códax Festival

El gran festival de jazz Outono Códax aterriza en Santiago de Compostela este noviembre

El Festival conocido como Outono Códax regresa a la capital compostelana desde el jueves 6 hasta el sábado 22 y será una gran celebración de la música soul, swing, brass, blues, rhythm&blues y rock&roll en directo.

Este año celebraremos su décima edición con grandes conciertos de reconocidos artistas y bandas de todo el mundo.

Durante este fin de semana recibiremos a dos grandes invitados:

Por un lado, Gilipojazz se presentará el jueves 6 a las 21:00 horas en la sala Riquela, donde harán sonar por todo lo alto el jazz punk.

Por otro lado, el domingo 9 a las 20:30 horas en la Sala Capitol llegará Principles of Joy, la banda liderada por Rachel Yarabou, que se ha posicionado como la formación de soul contemporáneo más popular de Europa. Estarán acompañados de Los Sirex.

Cineuropa 2025

El cine internacional se presentará en la edición 2025 de Cineuropa

El festival de cine europeo más grande de noviembre regresa un año más a Santiago de Compostela con una programación que ningún verdadero amante del cine se podrá perder.

En este evento se proyectarán algunas de las películas más premiadas del año junto a los nombres de cineastas internacionales y aclamados en todo el mundo, como Paolo Sorrentino, François Ozob, Olivier Assayas, Richard Linklater, Lucrecia Martel y muchos más.

En el Panorama Internacional del festival se podrá disfrutar de nueve grandes películas entre las que podemos destacar Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch o Two Seasons, Two Strangers de Hiroshi Takahashi.

El festival se completará con otras sesiones de diferentes temáticas, como la de Cineastas del presente, donde podremos disfrutar de filmes como el de Unha pantasma útil o Milk Teeth.

Para más información se puede consultar su página web.

El programa para este fin de semana viene cargado de grandes proyecciones:

Viernes, 7 de noviembre

20:00 horas en el Teatro Principal

Sesión inaugural - The President's Cake (Mamlaket Al-Qasab)



Sábado, 8 de noviembre

Teatro Principal

17:15 horas - A xente do lado (Les gens d'à coté)

(Les gens d'à coté) 19:15 horas - Sentimental Value (Affeksjonverdi)

(Affeksjonverdi) 22:00 horas - Two Seasons, Two Strangers (Tabi to Hibi)

Salón Teatro

16:00 horas - Querereite Sempre (Viaggo in Italia)

(Viaggo in Italia) 18:00 horas - Pillion

20:15 horas - O bebé da nai (Mother's Baby)

(Mother's Baby) 22:30 horas - Confesións dunha modelo (Puzzle of a Downfall Child)

Numax

16:00 horas - Os ollos de Laura Mars (Eyes of Laura Mars)

18:15 horas - La mitad de mi familia + Presentación

+ Presentación 20:30 horas - Lola (1961, Jacques Demy)

(1961, Jacques Demy) 22:30 horas - Un corazón en invierno (Un coeur en hiver)

Domingo, 9 de noviembre

Teatro Principal

17:15 horas - Sentimental Value (Affeksjonverdi)

(Affeksjonverdi) 20:00 horas - O extranxeiro (L'Étranger)

(L'Étranger) 22:30 horas - En el camino

Salón Teatro

15:30 horas - Lonxe do ceo (Far From Heaven)

(Far From Heaven) 17:45 horas - Cicadas (Zikaden)

(Zikaden) 20:00 horas - A xente do lado (Les gens d'à coté)

(Les gens d'à coté) 22:00 horas - Two Seasons, Two Strangers (Tabi to Hibi)

Numax

15:45 horas - Un home solteiro (A single man)

(A single man) 17:45 horas - Pai Nosso. Os últimos días de Salazar + Presentación

+ Presentación 20:15 horas - Tesis sobre una domesticación

22:30 horas - A casa baixo as árbores (La maison sous les arbres)

Jornadas de Ilustración Urbana

Cartel de las jornadas de Ilustración Urbana que tendrán lugar el viernes 7 y sábado 8 en Santiago de Compostela

Desde el viernes 7 hasta el sábado 8 se podrá disfrutar de dos nuevas jornadas del Encuentro Internacional de Cuadernos de Viaje Compostela Ilustrada que, además, estarán centradas en la Ilustración Urbana.

Tendrá lugar en la Casa das Máquinas de la calle de Galeras desde las 16:15 horas del viernes 7. La intervención que inaugura las jornadas será la conferencia de Inma Serrano: Dende cero: o proceso de creación dun debuxo.

Asimismo, el sábado 8 cerraremos estas jornadas a las 18:00 horas con la intervención de la armenia Sarah Mari Shaboyan: Como atopar a túa linguaxe na arte gráfica e como facer que funcione.

Los dos días proponen una extensa programación de diferentes charlas, conferencias y obradoiros que se pueden consultar en este enlace.

Espectáculo de Jorge Santini - Érase una vez los 80

El cómico Jorge Santini será uno de los grandes invitados del fin de semana con su show 'Érase una vez los 80'

El domingo 9 a las 19:00 horas en el Teatro La Salle podremos disfrutar de un show humorístico y nostálgico de la mano de Jorge Santini, quien repasará en directo cómo se vivió la época de los 80.

También pasará por temas muy variados, como la familia, los juegos de época, la televisión, la tecnología, la moda, las fiestas, el primer beso... ¡Y mucho más que descubrirás si te apuntas!