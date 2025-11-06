Estos son todos los planes de A Coruña que puedes hacer para disfrutar del lluvioso fin de semana

Estos son todos los planes que puedes hacer para combatir el fin de semana lluvioso en A Coruña

Desde los conciertos de Vanesa Martín y Revólver, pasando por grandes espectáculos como Rhythm of the Dance, y terminando con las actuaciones de JUZZ y Tiruleque. A Coruña tendrá un fin de semana protagonizado por la música.

Paralelamente, durante estos días dará inicio Festigual, que programa una serie de exposiciones y espectáculos gratuitos para todos aquellos curiosos que quieran acercarse a disfrutar de este evento que tiene como objetivo poner de relieve la labor de organizaciones y personas que buscan crear una sociedad más inclusiva.

Conciertos del fin de semana

Una de las grandes citas musicales de este fin de semana vendrá de la mano de Vanesa Martín

Estos días recibiremos en la ciudad herculina a grandes grupos y artistas en solitario que han conseguido enamorar a un público que trasciende las fronteras españolas.

El día de hoy, jueves 6, empezaremos a calentar los motores para el fin de semana con un concierto exclusivo del gran banda venezolana Guaco en la sala Pelícano a las 21:30 horas. Estarán acompañados del grupo Dakaro.

El sábado 8 regresa Vanesa Martín a los escenarios. La ciudad herculina la acogerá en el Palacio de la Ópera a las 20:30 horas, donde presentará su nuevo e íntimo álbum. La autora del éxito Complicidad promete un espectáculo lleno de emociones, música y conexión con su público.

El mismo día, sábado 8, cerramos el fin de semana de grandes conciertos con la actuación de Revólver a las 21:00 horas en el Teatro Colón. Con motivo del 30 aniversario del álbum El Dorado, Carlos Goñi interpretará en directo esta gran reliquia de la música española.

Proyecciones del fin de semana

Una de las cineastas que serán homenajeadas por la Filmoteca de Galicia es María Aparicio

Durante este fin de semana estrenaremos la nueva programación de proyecciones cinematográficas del mes de noviembre.

Por un lado, el CGAI seguirá celebrando el centenario de Maurice Pialat, pero sumará nuevos ciclos. A lo largo de este fin de semana podremos disfrutar del cine argentino bajo la gran maestría de la cineasta cordobesa María Aparicio.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 6 a las 18:00 horas - Buscar trabajo de María Aparicio

a las 18:00 horas - de María Aparicio Jueves 6 a las 18:00 horas - Las calles de María Aparicio

a las 18:00 horas - de María Aparicio Jueves 6 a las 18:00 horas - Hombre bajo la lluvia de María Aparicio

a las 18:00 horas - de María Aparicio Jueves 6 a las 20:30 horas - Carmen de Bizet de Francesco Rosi

a las 20:30 horas - de Francesco Rosi Viernes 7 a las 18:00 horas - 1982-1986: tradición y folclore de varios autores

a las 18:00 horas - de varios autores Viernes 7 a las 20:00 horas - Sobre las nubes de María Aparicio

a las 20:00 horas - de María Aparicio Sábado 8 a las 18:00 horas - Programa infantil Pezqueñín, el pequeño aventurero

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

Requiem for a Tribe (El último canto nómada) de Marjan Khosravi - Jueves 6 a las 20:00 horas

Festigual 2025

Festigual presenta varias actividades para el fin de semana

Desde el miércoles 5 hasta el viernes 28 del mes de noviembre tendrá lugar una nueva edición de Festigual, un gran evento que tiene como objetivo final visualizar el trabajo de todas esas personas y entidades que luchan día a día por una cultura más abierta.

La programación esperada para este fin de semana es la siguiente:

Exposiciones

Carreros sen néboa de Nos, Why Not?

de Nos, Why Not? Desde el miércoles 5 hasta el sábado 29

Actividades

7 de noviembre - O pequeno poni de Redrum Teatro 11:30 horas - Función escolar 20:30 horas - Función pública. Entrada de balde

de Redrum Teatro 8 de noviembre 12:30 horas - Visita guiada adaptada a la Exposición Permanente de la Fundación María José Jove En la Fundación María José Jove 17:00 horas - Danzaterapia en familia de la ONG ¿Por qué no? En la Fundación María José Jove 20:00 horas - Freestyle People en Puré Free de Poten100mos En el Fórum Metropolitano



Exposición Bodies Evolution

Cartel de la nueva exposición que estará todo el mes de octubre en Vigo

El miércoles 5 en el centro comercial coruñés Marineda City se inauguraró oficialmente Bodies Evolution, la exposición número uno del cuerpo humano.

En esta cita de ocio cultural, todo aquel que lo desee podrá visitar una exposición vanguardista que cuenta con varios cuerpos humanos reales y órganos preservados con técnicas de última generación.

Un viaje de lo más ilustrativo e interesante para visitar con familia o amigos. ¡No te pierdas esta oportunidad única! Estará abierta al público hasta el 11 de enero.

Espectáculo Rhythm of the Dance de The National Dance Company of Ireland

'Rhythm of the Dance' llega este fin de semana como parte de uno de los grandes espectáculos del mes

Este fin de semana no podían faltar los grandes espectáculos.

Desde el jueves 6 hasta el viernes 7 podremos disfrutar de dos citas exclusivas de Rhythm of the Dance, un emocionante viaje por los mitos y leyendas de la historia de Irlanda.

No te piernas la oportunidad de verlo en directo en el Teatro Colón. ¡Es una experiencia única para toda la familia!

Espectáculo de Kike Pérez - Entradas ProhiVidas

El próximo humorista que llegará a Sede Afundación será Kike Pérez

El mejor humor vuelve al escenario de la Sede Afundación el viernes 7 a las 20:00 horas y el encargado de hacernos reír hasta no poder mas será Kike Pérez.

Presentará un show humorístico que celebra y ridiculiza su llegada a los 40 años. También reflexionará sobre el humor como el recurso más eficar para lograr la supervivencia.

I Feria das Industrias culturais e creativas

Cartel de la primera edición de la Feria de las Industrias culturais e creativas

El sábado 8 a las 11:00 horas tendrá lugar por primera vez la primera edición de la Feria de las Industrias culturales y creativas de A Coruña.

Será acogida por el recinto del Mercado de San Agustín, donde Iria Mejuto -en colaboración con Tomás Legido y María Nieto- han organizado un gran encuentro con sus compañeros de sector con una perspectiva amplia y diversa.

Estará abierta al público general, pero también contará con espacios exclusivos para profesionales acreditados.

Fútbol: R.C. Deportivo vs Cultural Leonesa

Mella celebra el segundo del Deportivo. LaLiga Hypermotion

El sábado 8 a las 18:30 horas la aficción blanquiazul tiene una nueva cita en el Estadio Riazor, donde se enfrentará el R.C Deportivo contra el Cultural y Deportiva Leonesa.

Espectáculo de Amagoia Eizaguirre - De los Hábitos a la Constancia

La psicóloga Amagoia Eizaguirre presenta su show en directo 'De los Hábitos a la Constancia'

El sábado 8 a las 19:00 horas tenemos cita en la Sede Afundación de la ciudad herculina con Amagoia Eizaguirre, la reconocida psicóloga y autora española, referente en hábitos saludables y constancia.

En su espectáculo De los Hábitos a la Constancia aportará herramientas prácticas y aplicables para tres puntos clave para conseguir avanzar en el desarrollo personal:

Por qué fallamos al intentar cambiar y cómo superarlo

Estrategias sencillas para construir hábitos que realmente funcionen

Cómo hacer que la constancia sea tu mejor aliada

VI edición del Ciclo Butaca de Jazz

El festival solidario de jazz regresa en noviembre

El mes de noviembre trae consigo una nueva edición del Ciclo solidario Butaca de Jazz, que este año cumple su 6.º año reuniendo a grandes figuras del jazz nacional en el Auditorio de la Sede Afundación de A Coruña.

Este fin de semana podremos acudir a la primera cita de este ciclo, que vendrá de la mano de JUZZ el domingo 9 a las 20:00 horas.

Esta banda liderada por Virxilio da Silva presentará algunos de sus trabajos más recientes, que oscilan entre el rock psicodélico, pop avant-garde, stoner rock... Y tienen como principal objetivo manifestar su esencia subversiva.

Ciclo Folk no Colón - Concierto de Tiruleque

El penúltimo espectáculo de Folk no Colón 2025 estará protagonizado por Tiruleque

Tras haber recibido al grupo Milladoiro en el mes de octubre, el ciclo de conciertos de Folk no Colón vuelve en noviembre para presentar a la gran banda gallega Tiruleque, una de las más veteranas del país.

Presentarán en directo su cuarto trabajo discográfico, donde harán un homenaje a esas voces femeninas que nos recuerdan a nuestras abuelas y evocan grandes romerías, foliadas, bailes y fiestas populares.

Como unos de los máximos exponentes de la música gallega y celta del país, han pasado por festivales como el de Ortigueira o Lorient. Ahora llegan el domingo 9 a las 20:30 horas al Teatro Colón para protagonizar el penúltimo espectáculo de este ciclo de 2025.