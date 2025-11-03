Miel

Oleiros (A Coruña) celebra este domingo en Perillo la XXXV Feira do Mel con 45 apicultores

Los visitantes podrán adquirir todo tipo de alimentos y artículos relacionados con la miel. Además, habrá actuaciones musicales

El próximo domingo, 9 de noviembre, Oleiros (A Coruña) acoge la XXXV edición de la Feria de la Miel bajo la cubierta de la pista polideportiva de Perillo, en la avenida de la II República. Un total de 45 apicultores gallegos acudirán a Oleiros para exponer y vender sus productos.

El evento abrirá en horario de 10:00 a 15:00 horas y las personas que se acerquen podrán conocer y adquirir todo tipo de alimentos y artículos relacionados con la miel, desde los más tradicionales hasta productos de belleza y cuidado corporal.

Además, a las 12:00 horas tendrá lugar la actuación musical del grupo de Gaitas y Cantareiras 'Semente Nova', y a las 13:00 horas ofrecerá un concierto la Banda Municipal del Concello de Oleiros.

Desde el Concello, señalan que este año se ha aumentado el número de invitaciones a los apicultores para que puedan estar presentes aquellos que provienen de las zonas más afectadas por los incendios que arrasaron gran parte de los montes de Lugo y Ourense.

Con esta feria, única en toda Galicia, señalan que pretenden apoyar a un sector productivo que sufre la constante amenaza de la globalización, de los nuevos hábitos alimentarios y, en los últimos años, también de la avispa velutina.

Expositores:

  1. Abella Celta

  2. Api Coruña

  3. Caurelor

  4. Mel e Licores Codesal

  5. Erica Mel

  6. Mel dos Ancares

  7. Flor do Xallas

  8. Monasterio de las Abejas

  9. Mel do Covo

  10. Mel das Miñas Colmenas 'Juan Penabad'

  11. As Camposeiras

  12. Mel das Grañas do Sor

  13. Ramón Abades Otero

  14. Mel de Galicia/Montes do Cebreiro

  15. Ribeira do Deza

  16. A Despensa das Abellas

  17. Mel de Souto

  18. Mel de Montaña Ribeira de Piquín

  19. Casa do Mel Goente As Pontes

  20. Mel do Cerne de Galicia

  21. Abella Meiga

  22. Mel do Alfredo

  23. Mel do Abelardo da Montaña dos Ancares

  24. Mel de Flores Silvestres

  25. Pablo Rodríguez Franco

  26. Doce Morriña

  27. Mel Casa de Nesa

  28. Bomel

  29. Mel Casa da Torre

  30. Acastrexa

  31. Manuel Sande

  32. O Poder das Flores

  33. Do Gaiteiro

  34. Casa Príncipe Mel

  35. De Liñares Apicultura

  36. Mieles Apinor

  37. Lúa de Me

  38. A Revolta das Abellas

  39. O Meu Mel

  40. Mel os Catro Vento

  41. Mel a Uxeira

  42. Mel o Mazo

  43. Mel Millares

  44. Miel Toxalriba

  45. A Fervenza