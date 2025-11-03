Ofrecido por:
Oleiros (A Coruña) celebra este domingo en Perillo la XXXV Feira do Mel con 45 apicultores
Los visitantes podrán adquirir todo tipo de alimentos y artículos relacionados con la miel. Además, habrá actuaciones musicales
El próximo domingo, 9 de noviembre, Oleiros (A Coruña) acoge la XXXV edición de la Feria de la Miel bajo la cubierta de la pista polideportiva de Perillo, en la avenida de la II República. Un total de 45 apicultores gallegos acudirán a Oleiros para exponer y vender sus productos.
El evento abrirá en horario de 10:00 a 15:00 horas y las personas que se acerquen podrán conocer y adquirir todo tipo de alimentos y artículos relacionados con la miel, desde los más tradicionales hasta productos de belleza y cuidado corporal.
Además, a las 12:00 horas tendrá lugar la actuación musical del grupo de Gaitas y Cantareiras 'Semente Nova', y a las 13:00 horas ofrecerá un concierto la Banda Municipal del Concello de Oleiros.
Desde el Concello, señalan que este año se ha aumentado el número de invitaciones a los apicultores para que puedan estar presentes aquellos que provienen de las zonas más afectadas por los incendios que arrasaron gran parte de los montes de Lugo y Ourense.
Con esta feria, única en toda Galicia, señalan que pretenden apoyar a un sector productivo que sufre la constante amenaza de la globalización, de los nuevos hábitos alimentarios y, en los últimos años, también de la avispa velutina.
Expositores:
-
Abella Celta
-
Api Coruña
-
Caurelor
-
Mel e Licores Codesal
-
Erica Mel
-
Mel dos Ancares
-
Flor do Xallas
-
Monasterio de las Abejas
-
Mel do Covo
-
Mel das Miñas Colmenas 'Juan Penabad'
-
As Camposeiras
-
Mel das Grañas do Sor
-
Ramón Abades Otero
-
Mel de Galicia/Montes do Cebreiro
-
Ribeira do Deza
-
A Despensa das Abellas
-
Mel de Souto
-
Mel de Montaña Ribeira de Piquín
-
Casa do Mel Goente As Pontes
-
Mel do Cerne de Galicia
-
Abella Meiga
-
Mel do Alfredo
-
Mel do Abelardo da Montaña dos Ancares
-
Mel de Flores Silvestres
-
Pablo Rodríguez Franco
-
Doce Morriña
-
Mel Casa de Nesa
-
Bomel
-
Mel Casa da Torre
-
Acastrexa
-
Manuel Sande
-
O Poder das Flores
-
Do Gaiteiro
-
Casa Príncipe Mel
-
De Liñares Apicultura
-
Mieles Apinor
-
Lúa de Me
-
A Revolta das Abellas
-
O Meu Mel
-
Mel os Catro Vento
-
Mel a Uxeira
-
Mel o Mazo
-
Mel Millares
-
Miel Toxalriba
-
A Fervenza