O'Culto, en A Coruña, celebra el Halloween más Sinvergüenza: así será esta experiencia escalofriante

O'Culto, en A Coruña, celebra este viernes la fiesta más terrorífica de Halloween. El innovador espacio gastronómico ubicado en el número 26 de la calle Panaderas invita a aquellos que quieran vivir una experiencia escalofriantemente divertida a participar en su gran Fiesta de Halloween Sinvergüenza.

La música, la diversión y el misterio se apoderarán de la noche desde las 20:00 horas de mañana viernes. Una fiesta que se prolongará hasta las 06:00 horas de la madrugada del sábado y que permitirá a las personas que vayan disfrutar de una velada única desde la cena hasta el último baile.

La organización promete una fiesta inolvidable llena de ritmo, sorpresas y unos "chupitos terroríficos que te pondrán los pelos de punta": "Y si vienes disfrazado, no solo te integrarás en el ambiente más oscuro y divertido de la ciudad, sino que además podrás participar en nuestro concurso de disfraces, donde la creatividad (y el miedo) serán premiados".

O'Culto invita a los coruñeses a participar en una fiesta de Halloween que "no olvidarán", con chupitos terroríficos, concurso de disfraces con premios geniales y más sorpresas.

Reconocido por abanderar un tipo de experiencia gastronómica y ocio alternativo inédito en la capital herculina, O'Culto reabrió sus puertas el pasado mes de octubre ofreciendo un novedoso programa de entretenimiento y opciones culinarias.

Una atractiva oferta para todos los públicos que tiene en la celebración de eventos uno de sus puntos fuertes y a la que se suman los tardeos como Sinvergüenza, junto a una gran variedad de acciones de entretenimiento sorpresa fruto de nuevas colaboraciones.