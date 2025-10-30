A Coruña celebra por primera vez el mercado sostenible Lama Zeta el sábado 8 de noviembre

El mercado sostenible LAMA ZETA de cerámica, plantas y creatividad sostenible de Galicia, aterriza por primera vez en A Coruña el sábado 8 de noviembre. El evento que contará con stands, talleres y charlas que se celebrarán en Expocoruña, con el objetivo de dinamizar la escena local con una aproximación a la sostenibilidad desde un punto de vista nuevo.

Los visitantes que se animen a descubrir el mercado podrán disfrutar de un photocall artístico diseñado a partir de materiales cedidos por Cerámica Campo. Al finalizar el evento dichos elementos serán donados al CIFP Someso, para que sean reutilizados por sus estudiantes.

De este modo LAMA ZETA reafirma su esencia sostenible asegurando una instalación efímera para los visitantes y una cadena de valor con un evento en el que se generará el mínimo residuo posible.

Primer mercado sostenible

LAMA ZETA abrirá sus puertas de 10:00 horas de la mañana a 19:00 horas de la tarde ininterrumpidamente. El acceso será libre a toda la ciudadanía que encontrará en un solo espacio 40 puestos expositores en los que se habrá desde cerámica y viveros hasta floristerías, artistas y marcas sostenibles. Además, será pet friendly también contará con el stand Cousas de can dedicado a la alimentación y complementos de animales.

La cita tendrá sesión vermú que animará el evento, en el que además habrá una zona gastronómica y el visitante que se podrá endulzar visitando el stand de Bico de Xeado donde se encontrarán helados y gofres.

Sísmica, bajo la dirección de Thais Suarez, propone en LAMA ZETA un punto de encuentro recordando el espíritu del Mercado de las flores de María Pita. Una cita con la creatividad en la que los asistentes tendrán la oportunidad de asistir a diversas charlas y talleres, en los que ya se puede inscribir a través del siguiente enlace.

Citas abiertas a todos los asistentes desde los 10 años en las charlas y desde los 8 años en los talleres, en cuyo precio están incluidos los materiales para salir de LAMA ZETA con creaciones propias en las manos.

Charlas y talleres

La charla de la jornada comenzará a las 11:00 horas con Os Biosbardos y Kibutz Cooperativa Galega que presentarán 'Falando de Horta' en la que hablarán de su proyecto cooperativo mostrando cómo la horticultura es un espacio colaborativo que permite reconectar con la esencia rural aunque se viva en la ciudad.

A las 12:00, será el turno de Nuska Chousa, quien presentará 'Hortelar en cualquier lugar', una charla en la que aprender a plantar en cualquier espacio, ya sea una terraza o una ventana. Dos horas y media de transmisión de conocimiento que ayudarán a los asistentes a sacar más partido a las nuevas formas de plantación.

Del mismo modo ya está abierto el plazo de inscripción para los talleres, que comenzarán por la mañana con 'Apañando Herbas' donde su responsable enseñará el arte de la destilación tradicional de hierbas, por otro lado Cristina Velasco que enseñará a los asistentes cómo hacer para transformar el papel en flores.

Asimismo Madriguera Workshop ofrecerá en LAMA ZETA la posibilidad de introducirse en el arte de la cerámica tradicional. En la jornada matinal también se llevará a cabo el taller de impresión vegetal 'Hapa Zome' a cargo de Nena Plants Flow con estampación botánica sobre tela.

Por su parte Susana Anta será la responsable del taller de joyería con el que descubrir cómo se pueden crear joyas únicas inspiradas en la naturaleza, una cita en la que cada participante podrá elaborar hasta tres piezas: colgantes, pendientes o anillos.

Ya por la tarde los talleres comenzarán con Flores Farándula que enseñará a diseñar y crear centros de mesa adaptándolos a cada época del año y el taller de Axóuxeres con Luís do Río en el que conocer y realizar un instrumento musical con elementos naturales como juncos, cañas y piedras.

Entre la oferta se incluye un taller de plantas en miniatura a cargo de Nacuminis. Antonia Studio será la responsable de la cita en la que se podrá descubrir cómo transformar residuos plásticos en piezas decorativas únicas y sostenibles; y el de Kokedamas de Espora Coruña, donde podrás aprender a crear estas esferas vegetales japonesas y a conectar con la naturaleza a través de las manos.

El evento cuenta con la colaboración de Ampega, Cerámica Campo, Enea, Lenzo studio, Kibutz, Daveiga, Os biosbardos, Terras de Buño y Usual.