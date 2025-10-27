La orquesta Panorama despide su gira hasta el próximo año: ¿Cuándo será su primera actuación de 2026?

Los meses de verbenas que tanto disfrutamos en Galicia han llegado a su fin o, al menos, tal y como se viven en las fiestas de verano. Ahora, quien quiera ir a una orquesta deberá ir bien abrigado para soportar las bajas temperaturas. Son muchas las orquestas que preparan shows para la época navideña, aunque este no será el caso de la emblemática Panorama.

La orquesta Panorama ha puesto fin a su 'Epic Tour 2025' fuera de su tierra, Galicia. La agrupación cerró su gira en Sagunto (Valencia) por todo lo alto, dejando claro por qué es considerada una de las mejores orquestas de toda España. "Esto no es un adiós, es un hasta pronto", compartió en sus redes sociales.

"El 2026 promete fuerte"

Así se ha despedido la orquesta Panorama, agradeciendo al público su apoyo incondicional durante tantas y tantas noches, en los escenarios de Galicia y del resto de España.

Han sido meses de carretera, de emoción, de música y de conexión con su público fiel que los sigue de concierto en concierto, atrapados por el increíble show que dan allá donde van. Por ello, es considerada una de las mejores agrupaciones musicales en la actualidad.

Ahora, llega el momento de hacer una pausa: "Toca descansar, recargar energías y preparar lo que viene… Porque el 2026 promete fuerte", han compartido en sus redes sociales. Una frase con la que demuestran que el próximo año será, todavía, más épico que este.

Pero, ¿cuándo será la próxima actuación de la Panorama? Por el momento, todo apunta a que Panorama regresará el próximo mes de abril de 2026, coincidiendo con las fechas en las que suele arrancar cada nueva temporada, aunque no hay confirmación oficial.

Este 2025, por ejemplo, comenzaron a dejar caer las primeras pistas de su espectáculo el 8 de abril, marcando el inicio de una gira que acabó siendo un completo éxito.

No es para menos, pues teniendo en cuenta el nivel de producción, la puesta en escena y la calidad musical de la orquesta, necesitan varios meses de ensayos para ofrecer a sus miles y miles de fans de toda España un show espectacular.

Tras cerrar su 'Epic Tour 2025' en Sagunto, lo tienen claro: "No podíamos haber pedido un final más grande. Esto no es un adiós… es un hasta pronto", finaliza la Panorama en su comunicado.

Un cierre de gira inolvidable que deja a todos con ganas de más y con la mirada puesta en lo que promete ser un 2026 maravilloso para la orquesta más grande de Galicia y una de las más queridas de todo el país.