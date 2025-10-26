Luis Zahera (59), sobre su pasado laboral en Nueva York: "Hice demolición del piso 62 en las Torres Gemelas"

Luis Zahera, (Santiago de Compostela, 1966), es uno de los actores gallegos más reconocidos a nivel nacional. Ganador de 2 Premios Goya a Mejor actor de reparto por El reino (2018) y As bestas (2022), no deja de sumar éxitos, motivo por el que participa en muchos programas para promocionar sus trabajos y contar anécdotas de su vida.

Entre muchas de estas historias con las que Zahera siempre sorprende a los espectadores, destaca una sobre su pasado laboral en Nueva York, donde vivió un par de años cuando era más joven y trabajó para una empresa portuguesa que se llamaba Da Costa Demolition.

"Hice demolición en las Torres Gemelas"

En algunas de sus apariciones televisivas comentó una anécdota que siempre llama la atención a todo aquel que la escucha. En una de sus entrevistas en El Hormiguero, concretamente a la que acudió con Karra Elejalde para promocionar Tierra de Nadie, confesó que había hecho demolición en las Torres Gemelas.

No era la primera vez que lo contaba, sino que en alguna otra ocasión ya había sorprendido a todos con esta historia, como en el podcast de la SER, 'A las bravas', presentado por el cómico Raúl Pérez.

La verdad, es que cuesta imaginarse al que hoy conocemos por sus tan emblemáticos papeles -desde aquel Petróleo en Mareas Vivas hasta el reciente veterinario Antón de Animal-, haciendo estallar por completo una planta entera de una de las Torres Gemelas.

Ese trabajo le duró sobre un mes y medio en el año 1990, por lo que el actor tendría entre 24 o 25 años. Lo cierto es que se trataba de una labor de cierto riesgo, pues las Torres Gemelas contaban con 110 plantas y más de 400 metros de altura.

Pese a que no hablaba nada de inglés, eso no fue un obstáculo para realizar su trabajo. Aunque era un empleo duro, para él forma parte de todas sus vivencias que a día de hoy recuerda con orgullo.

En concreto, en su entrevista para el programa de Pablo Motos comentó lo siguiente: "Demolí el piso 62. Todo Colgate", con su tono cómico. Sí, la planta 62 de la torre que tenía la antena. Ahí donde lo vemos hoy en día, el famoso Zahera formó parte del desmantelamiento de las oficinas de la multinacional Colgate.

Como no podía ser de otra forma, toda anécdota de Luis Zahera acaba con un estallido de humor tan sarcástico como inesperado. En esta ocasión, al recordar el atentado de las Torres Gemelas en 2001, narra la reacción de la primera persona que lo llamó aquel día.

Fue su propio padre, con ese humor negro tan suyo, quien al otro lado del teléfono le soltó: "Hijo mío, tú no habrás tenido nada que ver, ¿no?", contaba entre risas Luis Zahera recordando aquel momento.