El Mercado dos Faros aterriza en A Coruña con lo mejor de la gastronomía, la moda y la artesanía Cedida

El próximo sábado 1 de noviembre, llega a A Coruña el Mercado dos Faros, una nueva propuesta comercial y de ocio que tiene como base los 44 faros repartidos por la geografía gallega, como la Torre de Hércules, el Faro de Finisterre, el de Cíes y el de Ortegal.

Este mercado, que se celebrará en el Hotel NH Finisterre, contará con una amplia selección de marcas gallegas que serán asociadas de manera simbólica con la figura de los Faros. De esta manera, se ofrecerán tanto gastronomía y diseños textiles y complementos, como artesanía y complementos de hogar. El horario de apertura al público será de 12:00 a 21:00 horas y también contará con un espacio donde tomar algo y escuchar música.

Cartel del Mercado dos Faros Cedida

Además, incluirá un certamen de pintura rápida que tendrá como protagonista al faro de la ciudad anfitriona, la Torre de Hércules.

El Mercado dos Faros, además de hacer escala en A Coruña, recorrerá otras ciudades en los próximos meses, combinando los elementos más sorprendentes de un mercado urbano rural y náutico.