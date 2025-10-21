El gallego llega a Tinder: ya puedes "facer as beiras" en tu lengua materna y conocer a tu media naranja

Los gallegos que usen esta popular app de citas ya pueden buscar a su media naranja en gallego, si así lo desean, ya que Tinder ha incorporado 11 nuevos idiomas en su plataforma, dando un paso en su compromiso global por hacer que las conexiones sean más inclusivas y accesibles para todos.

Según explica la compañía, "esta actualización supone un hito clave en el compromiso de la app por fomentar la inclusión y empoderar la autoexpresión sin fronteras". Con este añadido, ya son 60 los idiomas en los que se puede "facer as beiras" para conocer a tu futura pareja.

Tinder ya está disponible en gallego

Tinder introduce el gallego entre sus idiomas Cedida

Tinder continúa consolidando su posición como líder global en el mundo de las aplicaciones de citas al ampliar su oferta lingüística a 60 idiomas, reflejando su compromiso con la inclusión y la accesibilidad para personas de todo el mundo.

Actualmente presente en más de 190 países, la plataforma incorpora 11 nuevos idiomas, entre ellos el gallego, albanés, azerí, euskera, bosnio, birmano,georgiano, jemer, lao, macedonio y suajili.

De esta forma, todos aquellos que prefieran utilizar la aplicación en su lengua materna, tendrán la opción de configurarlo. Podrás navegar y chatear en tu propia lengua.

Esto permite que más usuarios puedan interactuar con la app en su lengua materna. "El idioma es algo profundamente personal: moldea cómo nos expresamos, cómo nos conectamos con los demás y cómo nos sentimos reconocidos", explica Kenny Mayo Imery, Senior Manager de Globalización y Crecimiento Internacional en Tinder.

Con esta expansión lingüística, Tinder abre la puerta a que usuarios de diversas culturas se sientan cómodos a la hora de utilizar la app, además de verse representados. Además, no solo facilita el uso de la plataforma, sino que mejora la experiencia del usuario al permitir una navegación más natural.

Cambiar el idioma en la aplicación o en la versión web es sencillo, y las instrucciones están fácilmente disponibles para todos los interesados. Así, Tinder demuestra que la inclusión va más allá de lo visual o lo técnico.