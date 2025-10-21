El espectáculo gallego 'Reinventio' une magia, danza y circo: ciudades, funciones y fechas

El espectáculo gallego Reinventio une magia, danza y artes circenses para transformar la ilusión en un relato "visual y emocional". La nueva producción de Thinking Up Events propone un viaje escénico que explora lo que queda cuando se pierde la ilusión y lo que renace cuando se recupera, y lo hará con funciones en las siete ciudades de Galicia.

Reinventio se presenta como un retorno al presente, a la emoción más pura y a la humanidad que sobrevive cuando todo desaparece. La magia vuelve a ser, al igual que en Inventio, el hilo conductor, aunque lo hace como lenguaje poético más que como un truco visual.

Este espectáculo que ha sido presentado hoy martes combina números de ilusionismo, acrobacias imposibles, malabares, equilibrios sobre bastones, danza contemporánea y números aéreos, entre los que destaca el uso de una técnica de suspensión capilar. Reinventio invita al público a una experiencia visual y sensorial que habla de vulnerabilidad, esperanza y redescubrimiento.

Mercedes Suárez y la compañía Druida Danza se encargan de la coreografía de este espectáculo, que dura 90 minutos sin descanso. Y es que Reinventio propone un viaje "continuo e intenso" en el que cada escena es un paso más en el camino simbólico de la vida, conectada con el Camino de Santiago. Un vínculo que se siente durante la hora y media como metáfora de la transformación personal y de la capacidad de reinventarse que define el proyecto.

Fechas y ciudades

Los responsables de esta producción señalan que cada función es "una oportunidad para dejar que el asombro vuelva a ocupar su lugar": no busca explicar el mundo, sino recordarnos qué lo hace habitable. Así, Reinventio es un relato de belleza, de emoción compartida, de capacidad de creer en lo que no se ve.

Teatro Jofre de Ferrol : 12 y 13 de diciembre de 2025

: 12 y 13 de diciembre de 2025 Teatro Afundación de Vigo : 14 de diciembre de 2025

: 14 de diciembre de 2025 Auditorio Municipal de Ourense : 20 de diciembre de 2025

: 20 de diciembre de 2025 Teatro Afundación de Pontevedra : 26 de diciembre de 2025

: 26 de diciembre de 2025 Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo : 27 de diciembre de 2025

: 27 de diciembre de 2025 Teatro Colón de A Coruña : 3 y 4 de enero de 2026

: 3 y 4 de enero de 2026 Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela: 17 de enero de 2026

Las entradas para disfrutar de este espectáculo ya están a la venta a través de www.reinventio.gal e www.ataquilla.com. El coste de las localidades es de entre 15 y 25 euros más gastos de gestión, según el recinto y la ciudad en la que se celebre la función.

Reinventio cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia y con la colaboración del Concello de Ferrol en su estreno, que celebra el instante en el que la magia vuelve a significar algo real.