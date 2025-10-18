El mejor municipio para vivir en Galicia, según la IA: "Hay pisos por 85.000 € a 30 minutos de la ciudad"

Los bajos salarios y el alto coste de vida hacen que muchos tomen la decisión de huir de las grandes ciudades para emprender una nueva vida en municipios cercanos, con precios más accesibles y que no les suponga tanto agobio económico al mes. No obstante, cuesta tomar la iniciativa y decidir por qué localidad decantarse.

¿Cuál es el mejor municipio de Galicia para vivir? Para tratar de solventar esta duda, le hemos hecho la pregunta a la Inteligencia Artificial, y ha tomado una decisión basándose en cuestiones como la vivienda, trabajo, ocio, entre otras. Te lo contamos.

El mejor pueblo para vivir en Galicia con precios asequibles

Casco histórico de Betanzos, A Coruña Shutterstock

Según ChatGPT, el mejor lugar de Galicia para vivir es Betanzos (A Coruña). En 2024 contaba con 13.261 habitantes, tal y como recoge el INE. "A 30 minutos de la ciudad", esta localidad es la que escoge la Inteligencia Artificial como la mejor opción para vivir con una buena calidad de vida.

"Betanzos es una villa con encanto, bastante histórica, con un casco antiguo bonito, servicios suficientes y un ambiente más tranquilo que la capital, pero con vida suficiente para no sentirse aislado", opina ChatGPT sobre este lugar.

Gracias a su ubicación, considera que es ideal para aquellos que trabajen en A Coruña, pero no puedan permitirse tener una vivienda en ella. "Puedes desplazarte en coche o transporte público, aunque los tiempos de desplazamiento serán mayores que si vives en el área metropolitana".

A la hora de pensar en los costes de la vivienda, ya sea para compra o alquiler, ChatGPT dice que "Betanzos se lleva bien en lo que a asequibilidad se refiere". Datos recientes de Idealista indican que la vivienda en venta tiene un precio medio de 701 €/m2".

Respecto a esto, ofrece algunos ejemplos llamativos: "Hay pisos por 85.000 euros de pequeño tamaño. Un piso mediano tipo de 2‑3 habitaciones suele costar en torno a 93.320 euros según estimaciones medianas".

En cuanto al alquiler, dice que "el alquiler medio de un piso en Betanzos está por los ≈510‑522 €/mes". Esto supone una diferencia notable respecto a A Coruña ciudad o municipios costeros muy demandados.

Betanzos y su buena calidad de vida

La Inteligencia Artificial lo tiene claro. "Betanzos ofrece una buena calidad de vida gracias a su entorno tranquilo, su patrimonio histórico, el acceso a servicios básicos y un coste de vida bajo". Lo cierto es que estar próximo a la ciudad permite "aprovechar lo mejor de ambos mundos: vivir en un lugar más relajado y asequible, sin renunciar a oportunidades laborales o culturales".

Si eres de los que se preocupan por el clima, Betanzos tiene "humedad, inviernos suaves, veranos no excesivamente calurosos y precipitación bastante repartida durante el año", apunta ChatGPT. De esta forma, no sufres ni la brisa marítima, ni el calor del interior.

Además, otros de los aspectos por los que la IA escoge Betanzos es por disponer de los servicios fundamentales: colegios, centros de salud, comercio local, restaurantes y vida cultural moderada, pero entretenida.

Desventaja de vivir en Betanzos

En general, Betanzos es la mejor opción para cualquiera que quiera vivir fuera de las grandes ciudades. No obstante, considera que hay un punto negativo que merece la pena comentar, pues es algo a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de emprender una nueva vida.

"El desplazamiento diario si trabajas en A Coruña centro puede ser complicado. Con coche es posible que el trayecto no sea corto, dependiendo de dónde vivas dentro de Betanzos y del tráfico. El transporte público puede no ser tan rápido/completo como en los municipios más próximos a la ciudad", indica ChatGPT.

Esto es algo a tener en cuenta, aunque si tienes un trabajo flexible, remoto, o no necesitas ir todos los días de forma presencial, puede compensar, y mucho.

Por todo ello, ChatGPT opina que "Betanzos es una opción sólida si buscas algo asequible, con buen ambiente, con suficientes servicios, belleza, historia, y con calidad de vida".