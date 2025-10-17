Monte Alto se convierte en la "Torre del Terror" con una ruta de Samaín para los más pequeños

A tan solo dos semanas de que llegue la noche más esperada del año para los más pequeños, muchos locales de la ciudad se preparan para acoger la fiesta de Samaín y que no les falten los caramelos a los mejores disfraces.

Tal como se lleva repitiendo desde hace años, el barrio de Monte Alto, experto en cualquier festividad en la que haya un mínimo de caracterización, se ha comprometido a brindar chucherías a cualquiera que timbre a sus puertas.

Hasta 28 negocios se han sumado a la iniciativa de la "Torre del Terror" -como han llamado a esta tradición en el barrio-, con el objetivo de que suministren caramelos a los más pequeños. Todos ellos ubicados a lo largo de la calle de la Torre, formarán una peculiar ruta del 'truco o trato' en sus propios locales.

Cartel "Torre del Terror" Quincemil

Así, el próximo 31 de octubre, de 18:00 a 21:00 horas de la tarde-noche, estos negocios mantendrán abiertas las puertas de sus establecimientos para todos aquellos que quieran sacar provecho de los caramelos que ofrecen.