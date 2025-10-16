Ya es oficial: la Fiesta del Cine regresa a Galicia en estas fechas con entradas a 3,50 euros

Buenas noticias para los amantes del cine: la Fiesta del Cine regresa a Galicia con entradas a 3,50 euros. Del 3 al 6 de noviembre un total de 18 salas de cine en Galicia pondrán a la venta entradas a precio superreducido para disfrutar de las películas del momento.

La Fiesta del Cine es uno de los eventos más esperados por los aficionados al cine porque ofrece entradas a precios reducidos para ver estrenos y películas en cartelera. Tras su primera edición en el mes de junio, regresa nuevamente del 3 al 6 de noviembre.

La Fiesta del Cine regresa a Galicia

Entre el 3 y el 6 de noviembre regresa la Fiesta del Cine a las salas de ciudades como A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, con entradas a la venta a partir del miércoles 29 de octubre por solo 3,50 euros.

Con esta nueva edición, la Fiesta del Cine -organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), la Federación de Cine de España (Fece) y el Ministerio de Cultura, busca mostrar el agradecimiento de la industria a todos los espectadores y fomentar la asistencia a salas de cines como un hábito social y cultural.

Tal y como detalla la organización, ya no es necesario solicitar la acreditación en la web para participar en la Fiesta del Cine, por lo que no hay que hacer nada en especial para participar, simplemente ir al cine y disfrutar de las películas que quieras a 3,50 euros cada entrada.

Las películas en cartelera de las salas de cines adheridas a la Fiesta del Cine costarán 3,50 euros, aunque las películas 3D podrían tener un suplemento. "Depende de cada empresa, el suplemento por utilización de material necesario para ver este tipo de películas", indica la organización. Ocurre lo mismo con las butacas VIP.

Salas gallegas que se suman a la Fiesta del Cine

En total, Galicia cuenta con 18 salas que entre el 3 y el 6 de noviembre ofrecerán entradas a precios rebajados. A continuación, te detallamos la lista completa de salas participantes por provincias:

A Coruña

A Coruña: Cantones Cines, Cinesa de Marineda City y Yelmo Espacio Coruña

Carballo: Cines Bergantiños

Cee: Cines Xunqueira

Ferrol: Duplex Cinema

Narón: Odeón Multicines

Ribeira: Cines Barbanza

Santiago de Compostela: Cinesa de As Cancelas

Pontevedra

Pontevedra: Cinexpo

Vigo: Cines Tamberlick, Cine Yelmo Vialia y Cine Yelmo Vigo

Vilagarcía de Arousa: Cines Gran Arousa

Lugo

Lugo: Cines Cristal y Cine Yelmo As Termas

Monforte de Lemos: Cines Hollywood

Ourense