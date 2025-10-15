Touriñán regresa con su monólogo a los escenarios de Galicia: fechas y ciudades en las que actuará

Xosé A. Touriñán regresa a los escenarios con su monólogo Aquí Tou!. El actor sumó miles de espectadores con esta propuesta humorística, con la que ofreció más de 10 funciones la pasada primavera. Ahora, ha confirmado una nueva gira que recorrerá teatros y auditorios de varias ciudades este otoño.

El humorista, que agotó las entradas para Ribeira en apenas dos horas, ha anunciado una segunda función en este municipio. A Ribeira se suman otras cuatro localidades gallegas en las que será posible reír a carcajadas con Touriñán, que en Aquí Tou! recorre con humor y ternura los momentos clave de su vida, mezclando realidad y ficción, anécdotas y cultura popular gallega.

El actor construye de esta forma un retrato vital en el que se reconoce el público, que conectará de nuevo con Touriñán a través de esta nueva gira que mantiene el espíritu próximo y festivo del humorista. Las fechas y lugares confirmados son los siguientes:

Ribadumia : 8 de noviembre

: 8 de noviembre A Estrada : 14 de noviembre

: 14 de noviembre A Rúa : 15 de noviembre

: 15 de noviembre Vimianzo : 6 de diciembre

: 6 de diciembre Ribeira: 26 de diciembre

Las personas interesadas en acudir a alguna de estas funciones ya pueden comprar las entradas a través de este enlace. Las localidades para Ribadumia, Ribeira y A Rúa también se pueden adquirir en puntos físicos, en la Casa do Concello o la Oficina de Atención Cidadá.