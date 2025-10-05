El bonito nombre gallego de la hija de Ana Peleteiro: significa "la que brilla" y solo tiene 3 letras

Nacida en Ribeira (A Coruña) en 1995, Ana Peleteiro es una de las figuras más destacadas del triple salto en España, tal y como muestran algunos de sus títulos recientes como la medalla de bronce en el Mundial indoor celebrado en Nanjing (China) y el haber sido campeona de España de triple salto con una marca de 14,33 metros.

Hace unos días anunció que volvía a entrenar tras el parón a causa de la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja, Benjamin Compaoré. Ambos tienen una hija en común, a la cual le pusieron un nombre gallego de tan solo tres letras que tiene una sonoridad muy bonita.

Proviene del latín

Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré @apeleteirob

Elegir el nombre de un hijo es una decisión importante que no debe tomarse a la ligera, ya que le acompañará toda la vida. Algunas familias optan por seguir tradiciones, heredando nombres de generaciones anteriores; otras se guían por modas, tendencias actuales o figuras públicas.

También hay quienes eligen nombres simplemente porque les suenan bien o tienen un significado especial. Sea cual sea el motivo, lo ideal es pensarlo bien, teniendo en cuenta cómo será percibido en las etapas de la vida y cómo puede influir en la personalidad del niño o niña.

La primera y única hija biológica de Ana Peleteiro junto a su pareja Benjamín Compaoré, hasta ahora, se llama Lúa, un nombre gallego muy bonito que destaca por su corta longitud y su suave sonoridad.

Según el informe Estadística de nomes dos neonatos galegos. Ano 2023, elaborado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), hay 701 mujeres en Galicia con el nombre de Lúa, con una edad media de 13 años, mostrando su popularidad en la juventud.

Vigo y A Coruña son las ciudades donde Lúa tiene mayor relevancia, con 68 y 57 registros respectivamente, seguido de Ourense (39), Santiago de Compostela (30), Lugo (25), Pontevedra (21) y Ferrol (12).

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informa que hay un total de 2.765 mujeres con ese nombre, con una edad media de 10,9 años. La comunidad con mayor número de personas que se llaman Lúa es Galicia, lo que era de esperar siendo un nombre gallego, seguida de Cataluña y las Islas Baleares, aunque en menor medida.

Procede del latín y tiene varias equivalencias en diferentes idiomas. Te mostramos algunos ejemplos: