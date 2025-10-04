El bonito municipio de Galicia en el que nació José Manuel Parada: joya histórica de la Ribeira Sacra

Son muchos los famosos nacidos en Galicia, que se marcharon de la comunidad siendo aún pequeños para criarse y formar su identidad en otros lugares. Un ejemplo de ello es el popular rostro televisivo José Manuel Parada, quien nació en Monforte de Lemos (Lugo), pero se crió en Ponferrada, en la vecina comarca del Bierzo.

Gallego por parte de madre, padre y abuelos, siempre será recordado por haber presentado Cine de barrio en La 2. A sus casi 72 años, el periodista y presentador participa en la décima edición de Masterchef Celebrity, tras una vida y trayectoria dedicada al mundo de la televisión.

Cómo es el municipio que vio nacer a Parada

Nuestra Sra. De la Antigua monfortedelemos.es

Aunque José Manuel Parada se marchó de pequeño de Monforte de Lemos, siempre ha demostrado un buen recuerdo de su lugar natal en muchas entrevistas, sin renunciar nunca a sus raíces y orgulloso de las generaciones gallegas que le preceden.

Sus primeros pinitos como periodista los hizo en la radio en Ourense y más tarde en COPE Miramar de Barcelona. En los años 90 comienza su trayectoria en televisión, pasando por una variedad de programas de diferentes cadenas, tanto nacionales como autonómicas.

Monforte de Lemos tiene algo más de 18.000 habitantes, convirtiéndose en el segundo municipio más poblado de la provincia lucense, por detrás de la ciudad de Lugo. Capital de la comarca de Terra de Lemos, se divide en 27 parroquias, aunque la mayor parte de la población se concentra en el propio Monforte.

Es una localidad con muchísima vida, sobre todo durante la época estival, en la que recibe gran afluencia de turismo debido a todos los encantos que ofrece, así como por ser una auténtica joya natural e histórica de la Ribeira Sacra, de la que también es capital.

Su espectacular casco histórico con vestigios judíos, sus museos de gran interés y su bello puente medieval que cruza el río Cabe son solo algunos de los motivos por los que Monforte de Lemos es tan sumamente especial.

Qué ver y hacer en Monforte de Lemos

Ponte Vella monfortedelemos.es

Al sur de la provincia de Lugo se alza Monforte de Lemos, capital de su comarca y de la increíble Ribeira Sacra. Un municipio de gran relevancia histórica que llegó a ser capital del Condado de Lemos durante los siglos XVI y XVII y el núcleo ferroviario más importante de Galicia.

Si eres amante de la historia, el arte y la naturaleza, este es tu sitio. Su casco histórico conserva el trazado medieval y la antigua judería, con calles como Falagueira, Zaparterías o Pescaderías, además de restos de la muralla y la antigua cárcel, con una amplia panorámica del casco antiguo.

En lo alto del monte San Vicente del Pino se encuentra el conjunto monumental con la Torre del Homenaje, el Palacio Condal y el monasterio benedictino, hoy convertido en Parador. Pasear por el río Cabe y cruzar la Ponte Vella es esencial para descubrir uno de los rincones más bonitos.

Otro lugar imprescindible es el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, conocido como el "Escorial gallego", con una notable colección de pintura con obras de artistas tan relevantes como El Greco, así como una gran escalera monumental en granito.

Así, Monforte de Lemos es un sitio ideal para pasear, disfrutar de su historia y probar la gastronomía más exquisita de la zona.