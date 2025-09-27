La historia detrás del tweet viral que sitúa a Galicia como la única comunidad con atropellos de canguros

Galicia vuelve a estar en el centro de atención de redes sociales por un motivo poco habitual: el atropello de un canguro. La historia comenzó cuando Francisco Gómez de Tejada, arquitecto con casi 38.000 seguidores en 'X', publicó un mapa de España con los datos de atropellos a canguros por comunidad autónoma durante 2024. El resultado llamó bastante la atención. Galicia era la única comunidad con casos registrados: uno.

En apenas dos días, la publicación ha superado y suma más de 265 comentarios, en su mayoría preguntándose cómo había ocurrido tal situación.

El origen del dato se remonta al 8 de septiembre de 2024, cuando una vecina de Dodro (A Coruña) atropelló un canguro mientras circulaba por la carretera AC-305, a la altura de la gasolinera del municipio. El animal era propiedad de otro vecino de la zona, que lamentó la pérdida de su mascota.

Me ha parecido muy interesante esta estadística de canguros atropellados en España por Comunidades Autónomas en 2024... pic.twitter.com/iVxyM4yy1v — Francisco Gómez de Tejada | arquitecto (@gomezdetejada) September 25, 2025

El incidente ocupó el foco de todos los medios de comunicación ese día. Un incidente que podría haber sido grave, se convirtió en noticia principalmente por la rareza de la situación, generando más titulares curiosos que preocupación real.

Tal como ocurrió entonces, la publicación en X de Francisco Gómez de Tejada ha vuelto a situar el suceso en el centro de la conversación digital, con un tono más humorístico que dramático.