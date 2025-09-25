Eventos de A Coruña para no perderse este fin de semana: Quevedo, Noites do Porto y Bresh Party

Quevedo, Noites do Porto y Bresh Party: Los eventos que no te puedes perder este fin de semana en A Coruña

La música será la protagonista durante el último fin de semana de septiembre. Además de la inauguración de Noites do Porto con grandes artistas y grupos como Yazz Ahmed y Ralph Wyld, Lemonheads y La casa azul, también tendremos otros conciertos de gran relevancia internacional.

Y es que este fin de semana Quevedo vuelve a visitar A Coruña, esta vez para regalar dos fechas de conciertos: el viernes 26 y sábado 27. Además, a lo largo de estos días también podremos disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Bresh en el Playa Club.

Conciertos del fin de semana

Gira Quevedo

Durante estos días podremos disfrutar de la inauguración oficial del ciclo de conciertos Noites do Porto, una serie de citas musicales a las que se les sumarán dos fechas inéditas de uno de los artistas urbanos más importantes del momento.

El viernes 26 y sábado 27, para cerrar septiembre por todo lo alto, tendremos el concierto de uno de los artistas españoles más importantes de la actualidad: Quevedo, co-autor del grandísimo hit del Vol. 52 de las Bizarrap Music Sessions, que además goza de varios hits internacionales como Playa del Inglés (ft. Myke Towers) o Vista Al Mar.

Llegará al Coliseum de A Coruña con su tour Buenas Noches. Actuará dos días seguidos después de haber añadido una segunda fecha tras el rápido sold out de las primeras entradas.

Además, las diferentes salas de A Coruña también continuarán con su programación semanal de conciertos. Algunos de los conciertos más destacados son los siguientes:

Por un lado, la sala Mardi Gras finalmente presentará una nueva fecha de su American punk rock Tribute a Nirvana, Green Day y The Offspring el viernes 26 a las 22:00 horas.

Por otro lado, la sala Filomatic recibirá el mismo día a los grupos Soundedge y Hathereal a las 21:30 horas.

Raiola Marketing Conference

Raiola Marketing Conference 2023. Quincemil

A Coruña acoge este sábado 27 de septiembre la octava edición de Raiola Marketing Conference (RMC), un evento de referencia en el sector del marketing digital que reunirá en Palexco a expertos nacionales e internacionales en SEO, comunicación, automatización, redes sociales, branding y estrategias digitales.

Los ponentes debatirán, entre otros, sobre el papel de la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tecnologías aplicadas a áreas como el posicionamiento web, la presencia en redes sociales o la implementación de funnels de ventas.

Organizado por Raiola Networks, proveedor de referencia en hosting, servidores e infraestructura, la jornada se celebrará de 9:15 a 20:30 horas e incluirá conferencias, paneles especializados y una mesa redonda sobre SEO, donde destacados especialistas analizarán las últimas tendencias y compartirán recomendaciones prácticas para mejorar el posicionamiento web en 2026.

Roberto Fraga, CEO de Pilgrim-Ipglobal Tech Hub e Inturseo; Celia Villarino, especialista en comunicación y marketing digital; Miguel Florido, director de la escuela Marketing and Web y referente nacional en marketing digital, formación online y posicionamiento; y Geni Ramos, consultora de negocios digitales especializada en automatización de procesos y creadora de estrategias para escalar proyectos digitales con herramientas no-code y embudos de conversión rentables estarán en el congreso.

Tampoco faltarán David Ayala, experto en posicionamiento SEO con experiencia en generación de planes de marketing y negocios online, monetización y marca personal; Isabel Romero, CMO de Metricool y experta en contenidos, redes sociales y analítica digital; Rubén Máñez, co-fundador de LeadMadness Club, con el que ayuda a marcas a crear campañas de pago rentables y sostenibles; y Eli Romero, periodista y estratega de comunicación y creadora del podcast Tiene Sentido.

Proyecciones del fin de semana

Un fotograma de la película 'La vuelta al nido'

Durante este fin de semana continuaremos con la programación de proyecciones cinematográficas en diferentes salas de A Coruña.

Por un lado, el CGAI conmemorará el centenario de Maurice Pialat y también se podrá disfrutar del ciclo Fulgores y fracturas del cine moderno argentino, un tributo que presenta una exquisita selección de filmes modernos de este país.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 25 a las 18:00 horas - La vuelta al nido de Leopoldo Torres Ríos

a las 18:00 horas - de Leopoldo Torres Ríos Jueves 25 a las 20:30 horas - Loulou de Maurice Pialat

a las 20:30 horas - de Maurice Pialat Viernes 26 a las 18:00 horas - Loulou de Maurice Pialat

a las 18:00 horas - de Maurice Pialat Viernes 26 a las 20:30 horas - La viajera (Yeohaengjaui pilyo) de Hong Sang-soo

a las 20:30 horas - (Yeohaengjaui pilyo) de Hong Sang-soo Sábado 27 a las 18:00 horas - Juan, como si nada hubiera sucedido de Carlos Echeverría

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

Diamante en bruto (Diamant Brut) de Agathe Riedinger - Jueves 25 y viernes 26 a las 20:00 horas, sábado 27 a las 17:30 y 20:00 horas.

(Diamant Brut) de Agathe Riedinger - y a las 20:00 horas, a las 17:30 y 20:00 horas. Condenados (Vogter) de Gustav Möller - Jueves 25 y viernes 26 a las 20:00 horas, sábado 27 a las 17:30 y 20:00 horas.

Espectáculos del fin de semana

Cartel del espectáculo humorístico de Pepe y Lucas: 'Dentro y fuera'

El último fin de semana del mes de septiembre trae consigo un amplio repertorio de espectáculos en directo para todos los gustos: teatro, improvisación, shows infantiles, humor... En Quincemil hemos hecho una recopilación de algunos de ellos:

El viernes 26 empezaremos el fin de semana con risas de la mano de los hermanos gallegos Pepe y Lucas, quienes llegan al Teatro Ágora a las 20:00 horas para presentar su espectáculo Dentro y fuera. Prepárate para las risas, la improvisación y el mejor humor rural gallego.

El viernes 26 podremos disfrutar de otro espectáculo de teatro y humor: GO HOME de Tito Asorey. Tendrá lugar en el Teatro Rosalía de Castro a las 20:30 horas. Estará protagonizada por David Amor y Josito Porto y, además, se centrará en el turismo y la gentrificación.

El viernes 26, por último, tendrá lugar la representación teatral de A luz do día, nalgún lugar do mundo, algunha muller de la compañía Serea Teatro. La obra protagoniza a Elena, quien se enfrenta a una complicada sesión de psicología. Se podrá disfrutar en el Fórum Metropolitano a partir de las 20:30 horas.

El domingo 28 llegará a PALEXCO a las 17:00 horas uno de los musicales del Rey León más importantes de España: El gran show de El Rey León. Con un multitudinario elenco, este espectáculo transportará a toda la familia a un reino mágico lleno de canciones, coreografías, efectos especiales y mucho más.

Exposición fotográfica - Galicia a vista nocturna

Una de las fotografías que forman parte de la exposición 'Galicia a vista nocturna' José Manuel Fachal Roel

La exposición del fotógrafo José Manuel Fachal Roel -conocido como JosemaFRoel- es un retrato de los paisajes gallegos bajo la luz de la luna y las estrellas.

El propio autor lo define como "unha viaxe a través do obxectivo da cámara desde un punto de vista diferente e distintos lugares da comunidade galega".

Este es el último día del que se podá disfrutar de esta exposición, pues estará disponible en el Centro Ágora hasta el jueves 2 de octubre. El horario de lunes a viernes y sábados es desde las 08:00 hasta las 21:00 horas.

Noites do Porto

Cartel del 5.º aniversario del ciclo de conciertos de Noites do Porto

El festival bautizado como Noites do Porto regresa un año más a la ciudad herculina para presentar casi dos semanas de la mejor combinación de jazz, flamenco y hip-hop.

El día de ayer, miércoles 23, inició oficialmente el ciclo de conciertos de la mano de Yazz Ahmed y Ralph Wyld, quienes animaron Jazz Filloa hasta altas horas de la noche.

Todas las actuaciones darán inicio a las 20:00 horas. Las entradas para cada uno de los conciertos se pueden encontrar en ticketmaster.es

A lo largo de este fin de semana podremos disfrutrar de una serie de reconocidas personalidades a nivel nacional e internacional.

El jueves 25 será la siguiente cita del festival Noches do Porto. Se presentará en el Inn Club el grupo indie de rock liderado por Evan Dando, Lemonheads, una formación longeva que ha servido de ejemplo para nuevos grupos alternativos.

Estarán acompañados por Moura, una propuesta estatal que fusiona psicodelia, rock progresivo y folclore gallego. Su single Mauiñeira da Maruxaina (2020) fue un gran hit en la escena underground de Galicia.

El viernes 26 en el Playa Club será el turno de Ana Curra, la pianista y compositora que formó parte del legendario grupo Alaska y los Pegamoides. Es la viva esencia de la Movida madrileña.

El sábado 27 llegará el turno del rapero Sho-hai, quien animará Playa Club con su nuevo e irreverente álbum: Polvo. No te pierdas esta oportunidad única de disfrutar del directo de uno de los integrantes más emblemáticos de Violadores del Verso.

El domingo 28 tendrá lugar uno de los conciertos más esperados de este ciclo musical, pues La casa azul actuará en el Muelle de Batería. Los autores del atemporal himno La revolución sexual celebrarán su 25 aniversario con DJ Juligan, emblemático miembro de Love of Lesbian.

Fiesta Bresh

Cartel de la Fiesta Bresh que se celebrará de nuevo este fin de semana en A Coruña

El viernes 27 podremos disfrutar de una nueva edición de la fiesta más aclamada por famosos cantantes, actores e influencers: la Bresh Party.

La sala Pelícano se vestirá de gala para acoger este nuevo evento, que dará inicio a las 00:30 horas y se alargará hasta el amanecer.

Las únicas entradas que quedan a la venta son las del acceso general, disponibles desde 18 euros. ¡Date prisa, las últimas están volando!

Fútbol: Dépor Abanca vs Madrid CFF

Depor ABANCA RC Deportivo

El domingo 28 tendrá lugar un nuevo partido del equipo femenino de fútbol en el Estadio de Riazor. Tendrá lugar a las 16:00 horas y será un enfrentamiento entre las blanquiazules y el Marid CFF.

Carrera de la Mujer

Una de las imágenes de la edición pasada de la Carrera de la Mujer 'Central Lechera Asturiana'

El domingo 28 tendrá lugar la XXI edición del Circuito Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana. Será una cita imprescindible para las amantes del atletismo.

El recorrido iniciará a las 10:00 horas en la Avenida de Buenos Aires, al lado del Complejo Deportivo de Riazor, donde también estará situada la meta. El recorrido constará de un total de 6,3 kilómetros.

Al finalizar la carrera, todas las participantes podrán disfrutar de un gran festival de fitness y aeróbic, que durará alrededor de una hora.

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el viernes 26 a un precio de 14,95 euros.